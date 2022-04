Le pagelle di Genoa-Lazio 1-4: Immobile strepitoso, Maksimovic fuori giri

A Marassi vincono i biancocelesti: Marusic apre le marcature e Immobile ne fa tre. Autogol di Patric

Una Lazio vincente e convincente supera il Genoa a Marassi con un netto 1-4. Mattatore di giornata è Ciro Immobile, autore di una tripletta. In casa Lazio ottima prova anche di Marusic e Lazzari, mentre nelle fila del Genoa l’unico a salvarsi è il tedesco Amiri.

GENOA

Sirigu 5 – Attento sui tiri da fuori. Non può nulla su Marusic e Immobile.

Hefti 4,5 – Si lascia sorprendere sul vantaggio laziale. Distratto.

Ostigard 5 – Strakosha gli nega il gol con una parata super. Imperioso nel gioco aereo. Concorso di colpa sui gol di Immobile.

Maksimovic 4,5 – Legge male l’incursione di Marusic e gli lascia spazio per il tiro. Potrebbe fare di più anche su Immobile.

Vazquez 5 – Rischia il giallo per le sue entrate decise. Viene superato da Lazzari che confeziona l’assist a Immobile per il raddoppio. Dal 65’ Criscito 5 – Prova ad evitare il peggio.

Galdames 5 – Poco filtro nel mezzo. Soffre la qualità dei centrocampisti laziali.

Badelj 5 – Bene il palleggio, ma tutte le giocate sono prevedibili. Dal 73’ Frendrup s.v.

Amiri 6 – La corsa c’è, ma non basta. Da una sua azione insistita nasce l’autogol di Patric. Dall’81’ Gudmundsonn s.v.

Melegoni 5 – Qualche spunto e tiro interessante, poi sparisce. Dal 65’ Yeboah 5,5 – Fa ciò che può.

Portanova 4,5 – Travolto da Marusic in occasione del gol. Falloso. Dal 46’ Ekuban 5,5 – Tanto movimento e poca concretezza.

Piccoli 5 – Non lascia il segno, ma combatte su ogni pallone.

All. Blessin 4,5 – La sua squadra gioca in contropiede e non sa reagire dopo il vantaggio laziale.

LAZIO

Strakosha 6,5 – Con un riflesso felino devia in angolo l’incornata di Ostigard. Sicuro.

Lazzari 7 – Spinge a più non posso sulla destra. Suo l’assist per Immobile dopo una cavalcata sulla destra. Pericoloso. Dall’81’ Hysaj s.v.

Patric 5,5 – Se la cava nel complesso. Più efficace che elegante. Causa un autogol con una sfortunata deviazione.

Acerbi 6 – Sfiora il gol di testa: non arriva bene sul pallone a portiere battuto. Rischia grosso quando entra su Piccoli lanciato a rete.

Marusic 7 – Mette il turbo, semina due avversari e piazza il piattone destro dove Sirigu non arriva. Stantuffo.

Milinkovic 6,5 – Lotta, imposta e si inserisce. Sempre più leader.

Leiva 6 – Utile in interdizione, meno in fase di impostazione. Rimedia un giallo per un fallo tattico. Dal Cataldi 6 – Dá una mano nel recuperare palloni e mette ordine nel mezzo.

Luis Alberto 6,5 – Un tiro tra le braccia di Sirugu. Non sale quasi mai in cattedra. Dal suo lancio nasce il 3-0 di Immobile. Dal 71’ Basic 6 – Ci mette il fisico.

Felipe Anderson 6,5 – Si intende bene con Lazzari. Propositivo.

Immobile 8,5 – Stretto tra le maglie rossoblu, cerca il goal con insistenza e lo trova tre volte. Capocannoniere.

Zaccagni 6 – Spina nel fianco. Si propone sempre allargandosi. Dal 71’ Pedro 6 – Esperienza al servizio della squadra.

All. Sarri 6,5 – La sua squadra gioca bene palla a terra e rischia poco in difesa.

Arbitro Manganiello 6 – Giudica regolare il contatto tra Acerbi e Piccoli.

IL TABELLINO

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vazquez; Galdames, Badelj; Amiri, Melegoni, Portanova; Piccoli. A disp.: Marchetti, Semper, Marchetti, Masiello, Gudmundsson, Bani, Criscito, Ghiglione, Destro, Frendrup, Hernani, Yeboah, Ekuban. All.: Blessin.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Kamenovic, Cataldi, Akpa Akpro, Basic, Pedro, Cabral, Romero, Moro. All.: Sarri.

Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo)

Marcatori: 31’ Marusic (L), 45’, 63’, 76’ Immobile (L), aut. Patric (L)