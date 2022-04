Nedved ‘contro’ Allegri: giallo Dybala | Cosa sta succedendo

Paulo Dybala è stato croce e delizia della Juventus nella vittoria di Cagliari e ha lasciato in dote pure un ‘giallo’ sulla reazione di Nedved

La Juventus reagisce dopo lo schiaffo a inizio primo tempo firmato Joao Pedro. Dopo il ko con l’Inter in casa sono tornati i fantasmi in casa bianconera, con la squadra di Allegri che faticava e rischiava di mettere seriamente in pericolo anche il quarto posto. La Roma, in quei minuti, dato il match con la Salernitana di oggi, in molti già la vedevano a -2. Poi la Juve comincia a macinare e ribalta la partita. Anche grazie a Paulo Dybala che pure non aveva lasciato per niente contento Allegri.

Non a caso l’allenatore toscano era pronto sostituirlo già dopo circa un’ora, con Bernardeschi e Kean che erano già caldi per entrare in campo. Poi la Joya ha infilato qualche giocata, il tecnico ha tardato il cambio e come per magia ‘Paulino’ piazza l’assist per il gol di Vlahovic del 2-1. Tutti contenti per l’intuizione, anche se poi Dybala uscirà comunque. E proprio in quel momento le telecamere colgono un Pavel Nedved decisamente contrariato, che scuote la testa e si dispera. L’associazione con la sostituzione è immediata e naturale. E fa il paio pure con le dichiarazioni nel prepartita: “Complimenti alla Juve per la partita con l’Inter? Non so dove li ha sentiti il mister, a me non sono mai arrivati dopo una sconfitta”. Un’uscita che sembra quasi una frecciata, ma in realtà un modo per ribadire come conti solo vincere, soprattutto ora e in Italia, forse riuscita un po’ male.

Cagliari-Juventus, Nedved e la reazione su Dybala: la verità

Sono le ultime partite con la maglia della Juventus per Paulo Dybala, in tanti vorrebbero vederlo il più possibile in campo. Anche perché, come ha dimostrato ieri a Cagliari, sa essere decisivo. Probabilmente era di questo partito anche Pavel Nedved, ma sull’inquadratura e le tempistiche c’è un’altra versione, quella del club e dello stesso vicepresidente. Come riporta ‘La Gazzetta Sportiva’, sia la Juve che l’ex Furia Ceca fanno sapere che quell’immagine si riferiva a un altro momento della partita. Nel postpartita Allegri ha sorriso davanti alla reazione di Nedved e si è mostrato po ‘fatalista’ sull’addio di Dybala: “Ci sono storie che nascono e finiscono, fa parte della vita. La società è stata chiara, valutiamo le cose insieme. Paulo può darci ancora molto fino a fine stagione e si sta rivelando un grande professionista”.