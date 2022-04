Sarri e il record di Ronaldo: il dato che lo smentisce

Sarri torna a far discutere su Ronaldo e la Juventus: “Il record lo ha fatto con me”, ma i dati lo smentiscono

Ancora una volta il capocannoniere della Serie A potrebbe uscire da una squadra di Maurizio Sarri: uno dei tecnici più bravi ad esaltare le caratteristiche dei propri attaccanti.

Contro il Genoa, infatti, Ciro Immobile ha trovato una tripletta che lo porta al comando della classifica dei marcatori del campionato italiano a quota 24: superato Vlahovic, fermo a 22 reti. Nel post partita, Maurizio Sarri è tornato a parlare del suo periodo sulla panchina della Juventus togliendosi un sassolino dalla scarpa: “L’anno in cui Cristiano Ronaldo ha segnato di più in Italia è stato con me”. I dati, però, smentiscono in parte quanto detto dal tecnico della Lazio.

Sarri: “Ronaldo il record lo ha fatto con me” | Ma Pirlo ha fatto meglio

Non ha torto Maurizio Sarri quando parla delle proprie qualità nel far rendere al meglio gli attaccanti che allena. Il tecnico della Lazio si gode un super Immobile e ricorda la grande stagione di Hazard ai tempi del Chelsea, mentre non ha nemmeno dovuto menzionare i 36 gol in Serie A di Gonzalo Higuain. Il record del ‘Pipita’ è stata la sua Cappella Sistina, in questo senso. Riguardo alla miglior stagione di Cristiano Ronaldo, però, le statistiche smentiscono l’ex allenatore bianconero.

È vero che con Sarri in panchina CR7 ha completato la sua miglior stagione a livello realizzativo, con 37 reti, ma la migliore media-gol il portoghese ce l’ha avuta sotto la gestione Pirlo. Con il tecnico toscano i 37 gol sono arrivati in 46 partite (uno ogni 110′), mentre con il bresciano sono arrivati 36 reti in 44 partite (uno ogni 104′). Nulla da dire sulla capacità di Sarri di far rendere al meglio i propri attaccanti allora, ma è giusto precisare: con Pirlo Cristiano Ronaldo ha fatto ancora meglio.