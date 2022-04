La vittoria non basta, doppio indizio e Allegri out

La Juventus vince ma non convince contro il Cagliari e sul banco degli imputati finisce ancora Massimiliano Allegri

Rimonta importante quella della Juventus a Cagliari, dove dopo essere andata sotto con il gol di Joao Pedro, arrivano i gol di de Ligt e Vlahovic a portare tre punti fondamentali per blindare il quarto posto.

Nonostante la vittoria, il gioco della Juventus continua a lasciare qualche dubbio nei tifosi bianconeri e non solo. Poche idee e il bel calcio sembra essere un qualcosa di molto lontano da quello che i bianconeri stanno facendo vedere in questa stagione. Così sui social i tifosi tornano a proporre l’ormai noto hashtag ‘Allegri out‘, con due indizi importanti che giustificano critiche contro il tecnico.

Juventus, Kulusevski vola al Tottenham e Vlahovic delude: i tifosi si scatenano sui social

A gennaio la Juventus ha deciso di far partire la rivoluzione della rosa, facendo partire Kulusevski e Bentancur in direzione Tottenham. Questo il primo indizio, visto che con Antonio Conte in panchina lo svedese è tornato a brillare con 3 gol e 6 assist in 11 partite giocate in Premier League. Così i tifosi iniziano a pensare che il problema non sia il giocatore, ma il tecnico che non lo ha valorizzato, Massimiliano Allegri.

Se Kulusevski passa dal non stoppare un pallone IN SERIE A al fare un gol/assist a partita in PREMIER è OGGETTIVO che il problema non era il giocatore Buona cena e buona partita — Andrea 🇷🇸 (@Bresingar_) April 9, 2022

Per un Kulusevski che se n’è andato, a gennaio è arrivato Dusan Vlahovic, che si pensava potesse essere la vera svolta per la Juventus. Il serbo però in bianconero sta trovando più difficoltà del previsto, ed ecco il secondo indizio e ancora una volta la responsabilità sembrerebbe essere di Massimiliano Allegri. Sui social infatti in molti vorrebbero che il tecnico si prendesse le sue responsabilità e in molti infatti tornano a scrivere ‘Allegriout’.

Sulla vicenda Kulusevski non c’entra. Sulle difficoltà di Vlahovic nemmeno. Sul gioco e prestazioni scadenti, quarto posto, eliminazione Champions, nessuna responsabilità. Sul non impiego dei giovani neanche. Mi chiedo a cosa serva avere un allenatore e pagarlo pure tanto. — Paolo (@Paolo62651159) April 10, 2022