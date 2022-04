Cagliari-Juventus, Mazzarri: “Siamo stati polli. Ora abbiamo 6 finali”

Dopo la sconfitta contro la Juventus, Mazzarri ha parlato delle possibilità di salvezza del Cagliari: “Ci sono 6 finali”

È arrivata un’altra sconfitta per i sardi, che mai come quest’anno rischiano di retrocedere: contro la Juventus la prestazione non è stata negativa come accaduto altre volte, ma dopo aver trovato il gol del vantaggio il Cagliari non è riuscito a creare molte altre occasioni.

Walter Mazzarri ha commentato la partita ai microfoni di ‘DAZN’, trovando degli aspetti positivi nella prestazione espressa dai suoi uomini contro i bianconeri. “La classifica non la guardo, adesso ci sono 6 finali e 18 punti in palio. Se giochiamo come oggi e come contro il Milan, possiamo fare punti contro tutti. Da adesso ci sono squadre che sono forti, ma non così forti. Sabato ci aspetta la prima finale, dobbiamo evitare certi errori tecnici per cercare di conquistare la salvezza”. Insomma, fiducia e convinzione nei mezzi della propria squadra.

Questa sera, infatti, Mazzarri potrebbe aver trovato la svolta: “Abbiamo avuto tante defezioni nell’ultimo periodo, ma non voglio parlare di questo. Stasera potevamo fare qualcosa di più, è vero, ma ci è mancato qualcosa dal punto di vista fisico. La squadra era stanca e la Juventus ti fa correre. Sono contento perché ho rivisto la mia squadra, peccato non aver portato a casa almeno un punto”. Il Cagliari si sta ritrovando, anche se nono sono mancati i passi falsi ultimamente e lo sa bene il tecnico toscano: “L’unica partita che non mi è piaciuta è stata quella con lo Spezia, con l’Udinese invece siamo stati polli perché siamo andati avanti allo sbaraglio per cercare di fare gol e abbiamo preso i contropiedi”.

Infine, Mazzarri ha parlato anche delle difficoltà a fare gol emersa in questa stagione. “Pavoletti ha avuto il Covid, oggi ha dato l’anima. Keita è tornato da poco dalla Coppa d’Africa, mentre Pereiro è entrato a gara in corso. Non voglio trovare scuse, ripeto, ma quest’anno abbiamo avuto tante defezioni. Anche Grassi è un giocatore importante per noi, alla fine abbiamo avuto l’occasione per pareggiare”.