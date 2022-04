Trentacinque milioni e sostituto trovato: va alla Juventus

La Juventus continua la caccia ai rinforzi per il prossimo anno: con 35 milioni c’è l’acquisto e anche il sostituto

E’ caccia aperta per la Juventus che deve trovare rinforzi per la prossima stagione. L’attacco è uno dei reparto che richiederà i maggiori interventi, ma non c’è zona del campo che non dovrà essere puntellata.

Tra i ruoli che richiedono l’intervento più importante c’è sicuramente quello di terzino sinistro. Alex Sandro, con il contratto in scadenza nel 2023, è destinato ad andare via davanti ad un’offerta giusta e servirà un calciatore importante per essere inserito sull’out mancino della retroguardia bianconera. Tra i nomi che circolano da più tempo in orbita Juve ce n’è uno che sembra poter essere considerato il profilo giusto: Renan Lodi. Proprio sull’esterno spagnolo arrivano importanti aggiornamenti dalla Spagna con l’Atletico Madrid che sarebbe pronto a dare il via libera alla sua cessione dopo aver individuato il sostituto.

Calciomercato Juventus, prezzo e sostituto: si avvicina Lodi

Come si legge su ‘elgoldigital.com’, infatti, l’Atletico Madrid ha già fissato il prezzo per l’addio di Lodi. Come anticipato qualche settimana fa da Calciomercato.it, per il terzino servirà una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro, una somma che la Juventus sarebbe disposta a versare.

Ad avvicinare il calciatore ai bianconeri c’è anche il fatto che l’Atletico avrebbe individuato il sostituto: si tratta di Marcos Alonso, attualmente al Chelsea. L’ex Fiorentina è un profilo gradito al ‘Cholo’ Simeone che potrebbe quindi avallare l’operazione. Alonso andrebbe quindi a sostituire Lodi che, davanti alla cifra giusta, potrebbe essere ceduto. La Juventus è pronta: il sostituto c’è, la cifra per chiudere l’operazione pure.