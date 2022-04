Donnarumma in bianconero: “Bloccato dalla Juve”

Gigio Donnarumma in Francia non ha vissuto fin qui la sua miglior stagione in carriera e il suo destino tra passato e futuro sembra sempre legato all’Italia. Il retroscena su Allegri e la Juve

La scorsa estate Gigio Donnarumma ha lasciato il Milan e la Serie A per approdare al Paris Saint Germain a parametro zero, dopo la fine del suo contratto con il club rossonero. L’estremo difensore della Nazionale non ha trovato però terreno fertile in quel di Parigi, incontrando dapprima la complicatissima concorrenza di un portiere forte ed esperto come Keylor Navas, e poi il peso delle critiche per qualche errore di troppo costato anche caro al PSG.

In particolare Donnarumma ha commesso uno svarione decisivo nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Real Madrid. Un errore che ha innescato la serata di grazie di Karim Benzema. Alla delusione parigina si è quindi aggiunta dopo una manciata di settimane quella Mondiale con l’Italia, perdente in casa contro la Macedonia all’ultimo respiro. Annata quindi di passaggio per Donnarumma deluso e deludente, e che sarebbe anche potuto finire alla Juventus.

Calciomercato, Donnarumma-Juventus: Allegri ha bloccato Szczesny

Il retroscena relativo a Donnarumma e alla Juve lo ha raccontato questa sera Gianluca Di Marzio a ‘Sky’, evidenziando: “Prima che tornasse Allegri la Juve aveva bloccato Donnarumma. Allegri però ha voluto puntare su Szczesny: ‘È uno dei migliori in Europa’ disse alla dirigenza”.

Scelta decisa quella dell’allenatore bianconero che ha puntato forte su Szczesny, pilastro della squadra juventina delle ultime stagioni. Allegri infatti ha anche difeso a chiare lettere il portiere polacco ad inizio stagione, quando non sono mancate le battute a vuoto e i problemi. Il tecnico toscano però non lo ha mai messo in discussione ed ha continuato a schierarlo senza alcun dubbio. Niente Donnarumma quindi a conti fatti per la Juve che però prima del passaggio al PSG lo aveva bloccato. Allegri è stato però decisivo.