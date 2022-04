Coronavirus, bollettino 8 aprile: 66535 nuovi casi e 144 morti

Diramato dal Ministero della Salute il bollettino sul coronavirus di oggi 8 aprile 2022: 66535 i nuovi casi registrati, 144 i decessi

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino sul coronavirus di oggi venerdì 8 aprile 2022. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 66535 nuovi casi di positività, in calo rispetto ai 69596 di ieri. In totale sono 442029 i tamponi effettuati, compresi molecolari e antigenici.

Il tasso di positività si attesta al 15%, in leggera crescita rispetto al 14,8% di ieri. 144, invece, le vittime (ieri erano state 150). I ricoverati in terapia intensiva sono 462, -9 nel saldo tra entrate e uscite, mentre sono 52 gli ingressi giornalieri. Sono, inoltre, 10102 ricoverati nei reparti ordinari (+24 rispetto a ieri). I decessi arrivano in totale, da inizio pandemia, a 160546. Il numero dei positivi sale a 15173707, mentre i guariti sono 13763554. 1239043 le persone in isolamento domiciliare.