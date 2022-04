I consigli al Fantacalcio: 32esima giornata di Serie A

Chi schierare al fantacalcio, alla 32esima di Serie A: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

Nuovo turno del campionato italiano di Serie A che si apre con la sfida fra l’Empoli di Aurelio Andreazzoli e lo Spezia di Thiago Motta.

L’Inter di Simone Inzaghi ospita il Verona di Igor Tudor, mentre la Juventus sarà ospite del Cagliari di Walter Mazzarri. Il Napoli riceverà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, mentre il Milan è chiamato alla trasferta di Torino all’Olimpico Grande Torino contro i granata di Ivan Juric.

Fantacalcio, i consigli per la 32esima giornata

Empoli-Spezia sabato ore 15

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi.

⚡Hot: Pinamonti cerca rilancio. Bastoni è sempre una garanzia

⛔Not: Di Francesco non ha il bonus facilissimo

⚽Sorpresa: Attenzione alle scorribande di Parisi

Inter-Verona sabato ore 18

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone.

⚡Hot: Dumfries sta viaggiando ad altissimi ritmi. Simeone nei big match si esalta

⛔Not: Bessa non ci fa impazzire

⚽Sorpresa: Correa è all’esame della verità

Cagliari-Juventus sabato ore 20.45

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Rog, Dalbert; Keita, Joao Pedro

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.

⚡Hot: Vlahovic deve ritrovare la via del gol. Bellanova deve impressionare per l’estate

⛔Not: Rog deve ritrovare la forma

⚽Sorpresa: Bernardeschi a Cagliari sa come si segna

Genoa-Lazio domenica ore 12.30

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Østigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Destro.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

⚡Hot: Portanova è l’alfiere di Blessin. Immobile deve ritrovare la quadra

⛔Not: Amiri non ci convince

⚽Sorpresa: Basic ha le armi giuste per incidere

Napoli-Fiorentina domenica ore 15

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil.

⚡Hot: Politano è in grande spolvero. Biraghi è la certezza della Viola

⛔Not: Venuti può andare in difficoltà

⚽Sorpresa: Lobotka sta giocando alla grande

SASSUOLO-ATALANTA domenica ore 15:00

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Matheus Henrique; Defrel, Raspadori, Traoré; Scamacca.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Pessina, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Boga.

⚡Hot: Scamacca non si tocca. Rilanciate Pasalic e Malinvskyi

⛔Not: Meglio evitare Chiriches

⚽Sorpresa: Scalvini può sorprendervi da corner

VENEZIA-UDINESE domenica ore 15:00

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Busio, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marí, Zeegelaar; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.

⚡Hot: Molina non si toglie! Sì a Aramu e Beto

⛔Not: Non ci fidiamo molto di Caldara

⚽Sorpresa: Henry dopo l’espulsione, vuole il +3

ROMA-SALERNITANA domenica ore 18:00

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Cristante, Vina; Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, L. Coulibaly, Ederson, Bohinen, Ruggeri; Mikael, Djuric.

⚡Hot: Abraham anche se è in dubbio, potreste pentirvene! Ok Mkhitaryan e Cristante

⛔Not: Evitare tutta la difesa della Salernitana

⚽Sorpresa: E’ la partita giusta per rilanciare Zaniolo

TORINO-MILAN domenica ore 20:45

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud.

⚡Hot: Pobega sente odore di casa! Kessie da +3 come Theo Hernandez

⛔Not: Izzo è destinato a soffrire

⚽Sorpresa: Non date mai per finito Zlatan Ibrahimović

BOLOGNA-SAMPDORIA lunedì ore 20:45

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Dijks; Orsolini, Barrow; Arnautovic.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo.

⚡Hot: Arnautovic da schierare. Svanberg e Sensi buone idee

⛔Not: Meglio evitare Bereszynski

⚽Sorpresa: Sabiri può sorprendere