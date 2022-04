Futuro Mbappe, il PSG le tenta tutte: cifra monstre per il rinnovo

Il PSG non si rassegna all’idea di poter perdere Kylian Mbappe a parametro zero a fine stagione: l’offerta per il rinnovo è pazzesca

La stagione del PSG sicuramente non è stata positiva anche quest’anno. Infatti il club parigino oltre a essere primo in campionato, non è riuscito a portare a casa trofei, uscendo subito dalla Coppa di Francia e agli ottavi di finale di Champions League dal Real Madrid.

A preoccupare la società francese però continua a essere la possibilità di perdere uno dei suoi top player a parametro zero a fine stagione. Infatti il contratto di Kylian Mbappe con il PSG scadrà a fine giugno e fino ad ora ancora non sarebbe arrivato l‘accordo per il rinnovo. Inoltre a complicare la situazione ci sarebbe anche l’interesse del Real Madrid, destinazione che sembrerebbe gradita al calciatore. Così per non perdere il suo campione, il PSG prepara un’offerta irrinunciabile con cifre pazzesche.

Il PSG non si arrende: 180 milioni per il rinnovo di Mbappe

L’uomo mercato della prossima sessione estiva sarà certamente Kylian Mbappe. Il fenomeno francese classe 1998, da 28 gol e 20 assist in 38 partite, a fine stagione potrebbe lasciare il PSG a titolo gratuito poiché in scadenza di contratto.

Il Real Madrid al momento sembrerebbe essere la destinazione preferita dall’attaccante, ma il PSG vorrebbe fare un ultimo disperato tentativo per convincerlo a rimanere. Infatti, secondo quanto riportato da ‘BBC’, il club francese vorrebbe proporre a Mbappe ben 180 milioni alla firma del contratto, oltre alla cessione dei diritti di immagine al calciatore. Una cifra da record che potrebbe essere l’ultima mossa per tentare di convincere un top player che sembrerebbe ormai con un più di un piede fuori da Parigi.