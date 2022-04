Napoli, anche il colpo sulla fascia arriva a zero

Il Napoli potrebbe piazzare il colpo sulla fascia in estate. Mirino puntato in Spagna e l’obiettivo arriverebbe a parametro zero

La corsa scudetto per il Napoli diventa più infuocata che mai dopo il passo falso del Milan lunedì scorso contro il Bologna. Adesso i partenopei sono a solo un punto di distanza dai rossoneri e in questa giornata gli azzurri affronteranno la Fiorentina, mentre il Milan affronterà il Torino in trasferta.

Nel frattempo, con la stagione ormai agli sgoccioli, si inizia a pianificare anche il calciomercato estivo, finestra in cui ci sarà il certo addio di Lorenzo Insigne, destinato al Toronto. Per la fascia offensiva il Napoli guarda in Spagna, da dove potrebbe piazzare il colpo a parametro zero.

Napoli, obiettivo Januzaj: a giugno si libera a zero dalla Real Sociedad

Il calciomercato estivo per il Napoli vedrà l’addio importante di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro dopo una vita passata nel Napoli, a giugno andrà in scadenza di contratto e si trasferirà al Toronto, club con cui ha firmato l’accordo già mesi fa. Così la società partenopea è al lavoro per trovare rinforzi in attacco e il mirino potrebbe essere puntato in Spagna.

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, al Napoli sarebbe stato proposto Adnan Januzaj. L’esterno offensivo della Real Sociedad a giugno andrà in scadenza di contratto e dunque sarà libero di trovare squadra a parametro zero. In questa stagione il belga ha collezionato 36 presenze, mettendo a segno 4 gol e tre assist, e potrebbe essere un’ottima opzione per il Napoli, che però continua a monitorare con interesse anche altri profili, come quello di Sinisterra del Feyenoord.