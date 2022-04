La Juventus rinuncia a Bonucci: rivoluzione totale di Allegri

Sono mesi decisivi in casa Juventus tra gli obiettivi di fine stagione e il calciomercato. Porte sempre più girevoli: la rivelazione

È vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri. Domani sera i bianconeri torneranno in campo a Cagliari per consolidare il quarto posto in classifica, dopo la sconfitta nel derby d’Italia e l’addio al sogno scudetto.

Su ‘Tuttosport’, Tony Damascelli analizza così il presente e futuro del club bianconero: “Se una squadra arriva quarta, all’ultima giornata di campionato e per grazia ricevuta, potendo contare su Cristiano Ronaldo e si appresta a ribadire lo stesso piazzamento utilizzando Dusan Vlahovic, dove può migliorare? Facendo discorsi da bar, che sono sempre i migliori e più facili da comprendere, la Juventus ha bisogno di due difensori, uno centrale e uno di fascia, due centrocampisti e un attaccante“.

Juventus, Bonucci in bilico e non solo: la rivelazione

“Ma un altro interrogativo sorge curioso: con quali soldi? – ha proseguito il giornalista – Quelli di un nuovo finanziamento, il terzo, della proprietà? La cessione di de Ligt che porterebbe cento milioni? E, dunque, la necessità di un ulteriore rinforzo difensivo, considerato il ritiro di Chiellini e, a mio giudizio, anche la rinuncia a Bonucci“. Infine, secondo Damascelli, il ritorno della Juventus ai vertici non può essere ancora rimandato: “Dopo due posti di quarta fila la Juventus non può rinviare a data da destinarsi il proprio riscatto. Allegri sa benissimo di tenere accesa l’attenzione sul futuro. Ma, a pensar bene, il problema è il presente. Da Cagliari in poi”.