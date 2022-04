“E’ una persona contorta”, l’allenatore lo ‘caccia’ in conferenza stampa

Ha dell’incredibile quanto accaduto nel pomeriggio in conferenza stampa

Uno dei compiti più duri per un allenatore all’interno dello spogliatoio consiste nella relazione diretta con i suoi calciatori. Nel calcio moderno, ad esempio, una delle caratteristiche che viene richiesta ad un bravo tecnico riguarda il rapporto umano in grado di instaurare con i propri ragazzi.

Prendere ad esempio un gruppo che fino ad un anno fa sembra solidissimo come il Lille: squadra che era riuscita ad arrestare l’egemonia del Paris Saint Germain in Ligue 1, vincendo da assoluta outsider il campionato. Un progetto che si è sciolto però nel giro di poco tempo, dall’addio della scorsa estate di Galtier fino alla cessione di diversi talenti della formazione francese. E lo sa bene l’attuale allenatore Gourvennec, reduce non solo da una classifica complicata, ma anche da una lite furiosa con Ben Arfa.

Bufera Lille, Ben Arfa rischia la rescissione

Il centrocampista francese, considerato uno dei migliori talenti degli ultimi vent’anni mai veramente sbocciato per via di un carattere poco gestibile, si è reso protagonista della bufera capitata in casa Lille. A far emergere i problemi con il calciatore è stato questo pomeriggio l’allenatore Gourvennec in conferenza stampa: “Non avevo mai visto nulla del genere in carriera. In una professioni possono esserci diversi problemi, ci sta che ci siano cose che non si apprezzano o che si ritengono inaccettabili. Ma non che se c’è gente contorta devi essere una persona contorta. Poi, uno fa quello che vuole, sposa l’etica che preferisce. Facciamo cose buone ed altre meno, vinciamo e perdiamo, giochiamo in un modo e in un altro, ma l’etica per me è importante. In 34 anni non avevo mai visto nulla del genere nel calcio”.

L’allenatore faceva riferimento proprio a Ben Arfa ed alla mancanza di rispetto che il calciatore ha mostrato nei suoi confronti. Come riportato da RMC Sport, il Lille starebbe pensando di sospendere e rescindere il contratto del francese, arrivato peraltro a costo zero appena due mesi fa.

Un addio avallato dal presidente del Lille, il quale è stato successivamente attaccato nella risposta che lo stesso Ben Arfa ha affidato al suo account Instagram: “Parli di contorto? Quando tu e il tuo presidente siete i più contorti. Il tuo problema è l’incompetenza. Non giochiamo per retrocedere”.