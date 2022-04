Spalletti in ansia per l’infortunio di Osimhen: adesso è ufficiale

Victor Osimhen si è sottoposto agli esami strumentali dopo il risentimento muscolare accusato nell’allenamento di mercoledì. Il comunicato ufficiale del club partenopeo

Luciano Spalletti e il Napoli tirano un sospiro di sollievo per le condizioni di Victor Osimhen, vittoria di un risentimento alla coscia nell’allenamento di mercoledì.

L’attaccante nigeriano si è sottoposto a tutti gli accertamenti del caso questa mattina come reso noto dal club partenopeo. Le condizioni dell’ex Lille nel dettaglio: “Victor Osimhen in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, si è sottoposto, questa mattina, a esami strumentali che hanno dato esito negativo ed escluso lesioni. Il calciatore, nella sessione di allenamento, ha svolto personalizzato in palestra e in campo”, si legge nel reparto della società azzurra.

Osimhen ha svolto così un lavoro individuale anche sul campo e nei prossimi giorni potrebbe quindi già rientrare in gruppo in vista del match casalingo contro la Fiorentina. Spalletti spera ovviamente di poter utilizzare il nigeriano dal primo minuto per la gara del ‘Maradona’, incrocio da non sbagliare per il Napoli nella serrata corsa scudetto insieme a Milan e Inter.