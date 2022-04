Tiago Pinto risponde alle voci su Zaniolo: “L’ho detto tante volte”

Tiago Pinto ha parlato prima della sfida tra il Blodo/Glimt e la Roma anche delle voci su Nicolò Zaniolo, oggi assente

Non ci sarà questa sera Nicolò Zaniolo in Blodo/Glimt-Roma. Su di lui si è soffermato anche il general manager giallorosso Tiago Pinto parlando a ‘DAZN’ prima del match.

Il dirigente è partito dalla gara dei gironi: “La partita più brutta della nostra vita. Le grandi squadre e i grandi uomini del calcio, dai momenti pesanti imparano ed è quello che è successo. La squadra è cambiata molto, è diversa e siamo qui per vincere: per la Roma, per i tifosi e voglio rivolgere un pensiero per Mascetti che ci ha lasciato”.

VOCI SU ZANIOLO – “A Roma si parla sempre di mercato. Quello che succede per Zaniolo l’ho detto tante volte: è la prima stagione dopo due gravi infortuni e lui deve ritrovare fiducia e quello che significa ritrovare il campo con un corpo diverso. Noi siamo soddisfatti, lo stiamo recuperando dal piccolo problema al flessore, non c’è nessun problema con lui”.

CAMPO – “Non ci sono scuse, ne ha parlato ieri Mourinho, ma siamo qui per vincere”.