Addio Juventus e ingaggio faraonico: vanno entrambi al Psg

Brutto colpo in ottica calciomercato Juventus, che rischia una doppia beffa

C’è una rivoluzione da portare avanti in casa Juventus dopo aver già annunciato l’addio a costo zero a fine stagione di Paulo Dybala. Il club bianconero, come rivelato la scorsa domenica dal vice presidente Pavel Nedved, avrebbe già individuato l’erede della Joya su cui investire la prossima stagione.

Con l’acquisto di Dusan Vlahovic la Juventus ha già restituito a Massimiliano Allegri un centravanti da oltre venti gol a campionato dopo aver perso la scorsa estate un bomber come Cristiano Ronaldo, senza dimenticare che dalla prossima stagione l’allenatore toscano riavrà l’infortunato nuovamente Federico Chiesa a disposizione.

I discorsi che riguardano l’attacco bianconero andranno avanti nelle prossime settimane, ma all’interno della rosa bianconera vi sono anche altre criticità che inevitabilmente hanno bisogno di un intervento. Zakaria con il suo innesto ha dato quella fisicità che mancava nella mediana di Allegri, ma ovviamente non ha risolto tutti i problemi segnalati nella prima metà di stagione. Per questo motivo la Juventus starebbe cercando adesso un centrocampista di livello internazionale e nello specifico starebbe osservando due vecchie conoscenze del nostro campionato: Pogba e Jorginho.

Calciomercato, il Paris Saint Germain prepara la mossa: Pogba più Tchouameni

Di questi due obiettivi, quello francese potrebbe complicarsi in maniera irreversibile. Come riferito da ‘Le Parisien’, Leonardo starebbe spingendo con un maxi ingaggio per superare la Juventus nella corsa a Paul Pogba. Il centrocampista, come risaputo, andrà via a costo zero al termine della stagione per la scadenza del contratto che lo lega al Manchester United.

A frenare il definitivo affondo del Psg sarebbe in questo momento il presidente Al-Khelaifi. Il numero uno del club parigino vorrebbe riflettere sull’intera trattativa prima di replicare operazioni del genere dopo aver ingaggiato sempre a costo zero un anno fa Sergio Ramos e Wijnaldum con risultati poco soddisfacenti. Ma c’è di più. Sempre nel reparto mediano, infatti, i capitolini vorrebbero acquistare anche Aurelien Tchouameni dal Monaco, altro obiettivo di lunga data della Juve, per una cifra tra gli 80 ed i 100 milioni di euro che taglierebbe fuori dalla corsa la ‘Vecchia Signora’.