Terremoto in Serie A: incubo penale a addio immediato

In Serie A potrebbe cambiare tutto all’improvviso per la panchina. L’allenatore può decidere autonomamente il suo destino pagando la penale

Allenatori, progetti, bel gioco e vittorie: in Serie A sono tante le squadre che negli ultimi mesi hanno dato una sterzata decisiva al loro futuro con la scelta di una nuova guida tecnica. Per alcuni ha funzionato, per altri meno.

La posizione di classifica non sarà da altissima quota, ma Maurizio Sarri il suo ruolo da protagonista alla Lazio se l’è ritagliato e come. Il tecnico, rigorosamente con il suo 4-3-3, ha dato un nuovo volto ai biancocelesti, anche se nel derby di ritorno è arrivata una sonora sconfitta per mano di José Mourinho. Un matrimonio, quello con Sarri, che piace ai tifosi della Lazio, ma che potrebbe svanire all’improvviso nel prossimo futuro.

Cambia il destino di Sarri in Serie A: il tecnico può liberarsi pagando una penale

Il destino della Lazio si giocherà anche sul calciomercato, dove tante cose potrebbero cambiare in casa biancoceleste. Ieri sera c’è stato un incontro a cena tra Claudio Lotito, Maurizio Sarri e Igli Tare: una riunione in cui vedersi e pianificare il futuro che non sarà fatto di spese pazze per la Lazio. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarà necessario un sacrificio importantissimo per finanziare il calciomercato: a questo punto l’addio di Sergej Milinkovic-Savic sembra scontato, ma Sarri chiede 7-8 acquisti, anche perché saranno in tanti a dire addio.

L’allenatore vuole avere più voce in capitolo nelle scelte di calciomercato e comunque c’è anche una via d’uscita per il suo futuro. Come riferisce il quotidiano romano, infatti, il tecnico, che ha un contratto fino a giugno 2023, può liberarsi attraverso il pagamento di una penale entro fine maggio. Una possibilità che inevitabilmente cambia idee e progetti, ma che non è affatto detto che venga esercitata. Questione di scelte, di futuro e semplicemente di progetto.