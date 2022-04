Ha già detto sì, la Juventus ha scelto l’erede di Dybala

Caccia all’erede di Dybala in casa Juventus. Il club bianconero ha già scelto e ha la disponibilità del giocatore. Le ultime e tutti i dettagli

Quarto posto e Coppa Italia. Dopo il ko con l’Inter, la Juventus di Massimiliano Allegri riparte con questi due obiettivi per il finale di stagione.

Si è interrotta nell’infuocato derby d’Italia la rimonta scudetto dei bianconeri, che devono ora consolidare il quarto posto in classifica, in attesa della Coppa Italia e della sfida di ritorno di semifinale contro la Fiorentina. Nel frattempo, tiene sempre banco il calciomercato e in particolare il post Dybala. Ieri, a Calciomercato.it, l’agente di Nicolò Zaniolo Claudio Vigorelli ha fatto chiarezza sul futuro del giocatore. In cima alla lista della dirigenza c’è anche Giacomo Raspadori. E la società bianconera sembra aver già scelto.

Calciomercato Juventus, scelto Raspadori: le ultime

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juve ha scelto Raspadori per il dopo Dybala e ha fatto un primo passo formale, manifestando il suo interesse all’agente e trovando dall’altra parte piena disponibilità a trattare. Per il classe 2000 si parte da una valutazione intorno ai 30 milioni di euro da parte del Sassuolo, e visti gli ottimi rapporti e i precedenti tra le due società è facile immaginare che si possa arrivare a un punto d’incontro ragionando su una formula simile a quella trovata in estate per Locatelli. E a fornire l’assist è stato lo stesso Carnevali: “La Juve su Raspadori? Lo spero, noi con loro abbiamo già fatto l’operazione Locatelli, se ci fosse la possibilità di farne altre saremmo felici”. Occhi puntati, dunque, sulla pista Raspadori-Juve.