CMIT TV | Primo colpo della Juventus: “Accordo trovato col centrocampista”

E’ davvero vicino il primo colpo estivo da parte della Juventus. L’annuncio in diretta sulla CMIT TV: “Accordo trovato col giocatore”

Idee chiare per la Juventus. I bianconeri la prossima estate proseguiranno la loro campagna di rafforzamento. Dopo aver investito a gennaio, portando a Torino Dusan Vlahovic, il club metterà a segno altri colpi.

Per fare il punto della situazione sul calciomercato della Juventus, alla CMIT TV è intervenuto Franco Leonetti. Il giornalista ha annunciato il prossimo acquisto da parte dei bianconeri. Ci sarebbero davvero pochi dubbi: “La priorità è prendere un regista e il nome è Jorginho – esordisce Leonetti – “Ve lo do molto ma molto vicino. Non si può dire che è fatto ma è davvero vicino. C’è l’accordo con il calciatore ma bisognerà capire la situazione del Chelsea. Dopo si capirà come arrivare alla mezzala di grande peso. Milinkovic-Savic è il preferito ma costa davvero tanto. Pogba tornerebbe volentieri ma ha uno stipendio alto e deve fare qualche sacrificio”.

Asensio – “Il Milan ha intrattenuto ottimi rapporti con il Real Madrid, quindi ci può essere una corsia importante per i rossoneri”

Calciomercato Juventus, colpo Raspadori: il punto di Leonetti

Nelle ultime ore è stato accostato con forza alla Juventus, per il dopo Paulo Dybala, Giacomo Raspadori. Un nome che non convince fino in fondo il giornalista: “La bottega Sassuolo è cara, rinnoverà come Scamacca – prosegue il giornalista – così da avere forza contrattuale. E’ un giocatore interessante. E’ un elemento che ha qualità e che può giocare in più ruoli. Credo che possa muoversi in estate e piace alla Juventus ma non è l’unico profilo che si segue. Io penso che ci voglia più esperienza per i bianconeri, non so se Raspadori sia pronti. 30 milioni di euro comunque, oggi, sono davvero molti”.

Cessioni – Arthur? E’ evidente che partirà, ha una fetta di mercato importante in Inghilterra. E’ un predistato a lasciare la Juve, partirà Alex Sandro. I bianconeri cercano un terzino come Lodi ed Emerson Palmieri. Serve anche un centrale. Arriveranno 4-5 giocatori in estate”.