Esclusione UFFICIALE dai Mondiali | No al ricorso al Tas

Sono sfumate definitivamente le ultime chance della Russia di provare a giocarsi un accesso ai prossimi Mondiali in Qatar. L’annuncio del TAS

Le note vicende di cronaca in relazione al conflitto in terra Ucraina con la Russia protagonista ormai da tempo hanno fatto breccia nel cuore e nelle menti di tutti. Eventi che hanno scatenato evidenti reazioni e conseguenze anche nel mondo del calcio, con la stessa federazione russa che ne sta facendo le spese. Si infrangono definitivamente in queste ore le chance della Russia del calcio di partecipare al prossimo Mondiale in Qatar.

La massima competizione planetaria, che si giocherà dal prossimo 21 novembre al 18 dicembre di quest’anno in Qatar, non vedrà la Russia tra le partecipanti. La stessa federcalcio infatti ha ritirato il ricorso presentato lo scorso 30 marzo contro la decisione della FIFA di vietare la sua partecipazione alle competizioni internazionali.

Così facendo la Russia accetta di fatto l’esclusione dal Mondiale 2022 come annunciato dallo stesso Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) che nella nota ufficiale evidenzia anche che “la procedura sarà chiusa a breve“. Lo scorso 18 marzo infatti lo stesso Tas aveva respinto il ricorso della federcalcio russa in merito alla possibilità di giocare gli spareggi playoff per approdare a Qatar 2022.

Mondiali 2022, la Russia ritira il ricorso al TAS: esclusione accettata

Niente Mondiali in via definitiva quindi per la Russia che intanto ha un altro fronte ancora aperto per ciò che concerne le ‘battaglie’ nel mondo del calcio. La Federazione ha infatti ancora in corso d’opera la propria procedura contro la UEFA che ha escluso i club e le selezioni nazionali dalle competizioni europee. Lo stesso Tas a proposito evidenzia: “er il momento non è stato stabilito alcun calendario procedurale”.

Alcune partite restano aperte e tutte da giocare, ma una delle più importanti e significative, quella per la partecipazione alla massima competizione planetaria nel mondo del calcio, è ormai conclusa: la Russia non avrà la possibilità di accedere a Qatar 2022. Mondiale dove peraltro mancherà anche l’Italia che ha perso il proprio spareggio contro la Macedonia del Nord, a sua volta perdente contro il Portogallo, nelle scorse settimane.