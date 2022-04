Non c’è pace per Spalletti: UFFICIALE il nuovo stop

Altra brutta notizia in casa Napoli sul fronte infortuni: ufficiale il nuovo infortunio per il calciatore azzurro, Spalletti nei guai

Il Napoli è senza dubbio la squadra più in forma al momento tra quelle al vertice. Il pareggio del Milan contro il Bologna a San Siro ha permesso ai partenopei e all’Inter di avvicinarsi alla vetta e infiammare la lotta scudetto.

Nonostante le diverse assenze, invece, gli azzurri hanno abbattuto l’Atalanta in quel di Bergamo terminando la gara sul punteggio di 1-3. Ulteriore dimostrazione di come la squadra guidata da Spalletti sia in un ottimo periodo dal punto di vista psicofisico e possa contare su tanti elementi validi. Per il tecnico di Certaldo, però, è arrivata questa mattina un’altra cattiva notizia sul fronte infortuni. Victor Osimhen ha abbandonato stamane anzitempo la seduta d’allenamento per un risentimento alla coscia sinistra. L’ha comunicato il club campano nel suo report quotidiano sul sito ufficiale. Il Napoli è in ansia per le condizioni del suo bomber che ha già saltato la gara di Bergamo per squalifica. Soltanto domani si capirà qualcosa in più riguardo alle condizioni di Osimhen che si sottoporrà agli esami strumentali. Al Napoli non resta che attendere con la speranza di avere per la partita contro la Fiorentina a disposizione Osimhen, che in questo campionato ha già saltato dodici partite tra infortuni e squalifiche.

Napoli, UFFICIALE: altro stop per Osimhen

Di seguito il report ufficiale pubblicato dal Napoli sul proprio sito: “Dopo il successo a Bergamo, la seduta mattutina di lunedì e la giornata di riposo di ieri, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Maradona domenica 10 aprile alle ore 15. La squadra, dopo una fase di attivazione, ha svolto partitina a tema. Successivamente lavoro di forza sul campo 1 e partita a campo ridotto.

Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Meret ha svolto l’intera seduta in gruppo. Osimhen è uscito anzitempo dalla seduta per un risentimento alla coscia sinistra“.