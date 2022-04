Monza-Ascoli 2-0 | Cronaca, pagelle e tabellino: Valoti e Ciurria show

Monza-Ascoli: cronaca, pagelle e tabellino del match dell’U-Power Stadium valevole per la 33° giornata del campionato di Serie B. Valoti e Gytkjaer a segno per la squadra di Stroppa

Il Monza riscatta subito la dolorosa sconfitta nel derby in casa del Como. La squadra brianzola – davanti al patron Berlusconi presente in tribuna – ritorna al successo tra le mura amiche dell’U-Power Stadium superando per 2-0 l’Ascoli.

I biancorossi di Stroppa archiviano la gara già nel primo tempo grazie all’uno-due firmato dal solito Valoti e dal rigore trasformato da Gytkjaer. Ciurria si guadagna il penalty del raddoppio ed è il migliore del Monza insieme al numero dieci, mentre Antov mette i brividi ai tifosi di casa. Saric è l’unico che ci prova nella fila degli umbri, malissimo Botteghin e Iliev. Il Monza torna sotto per la promozione diretta in Serie A: i brianzoli salgono al terzo posto in classifica dietro a Cremonese e Lecce.

Serie B, la cronaca di Monza-Ascoli: Stroppa si rilancia

Stroppa sorprende in attacco e sceglie Gytkjaer come riferimento offensivo, con Valoti e Ciurria in appoggio. Panchina iniziale sia per Mancuso che per Dany Mota. Out capitan Sampirisi per una botta rimediata nel derby perso con il Como: al suo posto Antov. Sottil sponda Ascoli disegna i suoi con un 3-5-1-1, piazzando l’ex Ricci dietro all’unica punta Iliev.

La prima minaccia la porta il Monza con Ciurria, che calcia di poco a lato con il mancino dal limite dell’area. Risponde subito l’Ascoli approfittando di un’incertezza di Antov: Ricci serve Saric che calcia però debolmente. Al 16′ passa il Monza: punizione telecomandata di Barberis che colpisce l’incrocio, sulla ribattuta è Valoti il più lesto a ribattere in rete. Per il numero dieci – capocannoniere dei biancorossi – è il 9° centro in campionato. L’Ascoli prova a reagire con Paganini che approfitta ancora di un buco di Antov, calciando però male sul tentativo di superare con un pallonetto Di Gregorio. Rigore per il Monza al 26′: ingenuità di Botteghin che commette fallo in area su Ciurria. Si presenta dal dischetto Gytkjaer che spiazza Guarda e raddoppia per i brianzoli. Ciurria fa quello che vuole sulla trequarti: si beve mezza difesa ascolana e serve Gytkjaer che non riesce però a inquadrare lo specchio colpendo di testa. Ascoli pericoloso nel finale di tempo con la deviazione sottomisura di Ricci che non sorprende Di Gregorio. Termina la prima frazione: il Monza va al riposo con il doppio vantaggio grazie alle reti di Valoti e Gytkjaer (su rigore).

Serie di cambi al ritorno in campo: Sottil mette dentro l’esperto Dionisi in attacco, Stroppa invece toglie Antov (che ha rischiato il rosso) per Donati. Al 50′ tiro-cross di Saric che trova i riflessi pronti di Di Gregorio, con il portiere di casa che si rifugia in corner. Ciurria al 55′ riceve de Barberis e scarica il sinistro a rete, trovando i guantoni di Guarna a evitare il tris del Monza. La squadra di Sottili fatica a creare pericoli dalle parti di Di Gregorio, con il Monza che a metà ripresa controlla agevolmente le operazioni senza lasciare varchi ai bianconeri. Al 73′ Valoti inventa per Ciurria che non arriva per un soffio sulla sfera. Primo spunto di Dionisi nel finale di partita, con il destro velonoso del numero 9 bianconero ribattuto dalla difesa del Monza. Termina il match dopo 3′ di recupero: il Monza – a segno con Valoti e Gytkjaer – porta a casa una vittoria fondamentale che rilancia le ambizioni in chiave Serie A della squadra di Stroppa.

Monza-Ascoli, pagelle e tabellino: Valoti ‘bomber’ biancorosso

MONZA-ASCOLI 2-0

16′ Valoti; 27′ rig. Gytkjaer

Monza (3-4-2-1):Di Gregorio 6; Antov 5 (46′ Donati 6), Caldirola 6, Carlos Augusto 7; Pedro Pereira 5,5, Barberis 7, Molina 6, D’Alessandro 6,5 (77′ Machin SV); Ciurria 7,5 (85′ Favilli SV), Valoti 7,5 (85′ Colpani SV); Gytkjaer 6,5 (58′ Mota 5,5). Allenatore: Stroppa 7. A disposizione: Lamanna, Mancuso, Bettella, Pirola, Siatounis, Ramirez, Brescianini

Ascoli (3-5-1-1): Guarna 6; Bellusci 5,5, Botteghin 4,5 (46′ Salvi 5,5), Falasco 5; Baschirotto 5,5, Collocolo 6, Buchel 5 (58′ Caligara 5,5), Saric 6,5 (69′ Bidaoui 5,5), Paganini 6; Ricci 5,5 (46′ Dionisi 5); Iliev 4,5 (81′ De Paoli SV). Allenatore: Sottil 5. A disposizione: Leali, Bolletta, Tavcar, Palazzino, Franzolini, Maistro, Fontana

Arbitro: Sig. Gariglio (sez. Pinerolo)

Ammoniti: Falasco (A), Antov (M), Donati (M)

Espulsi:

Note: recupero 4′ e 3′; spettatori 4.633

TOP & FLOP di Monza-Ascoli: trottola Ciurria, Botteghin dorme

Top Monza: Ciurria 7 – Stroppa lo piazza qualche metro più avanti, in coppia con Valoti a ridosso dell’unica punta Gytkjaer. Trottola impazzita che crea sempre scompiglio sulla trequarti, si procura con astuzia il penalty che mette in cassaforte la contesa. Si conferma un jolly determinante per Stroppa in questa seconda parte di campionato.

Flop Monza: Antov 5 – Il peggiore per distacco del Monza. Parte malissimo lasciando delle voragini dal suo lato, finisce peggio rischiando il rosso per doppia ammonizione nel recupero del primo tempo. Stroppa non ci pensa un attimo e lo lascia negli spogliatoi all’intervallo.

Top Ascoli: Botteghin 4,5 – Ciurria e D’Alessandro gravitano dalle sue parti e il numero 33 fatica a trovare le contromisure. Distrazione fatale sul raddoppio del Monza: fallo ingenuo su Ciurria e rigore sacrosanto per i brianzoli. Negligenza che indirizza il match in favore dei padroni di casa.

Flop Ascoli: Saric 6,5 – Almeno lui ci prova a impensierire la retroguardia del Monza. I pericoli per la squadra di casa nascono quasi sempre dagli inserimenti del centrocampista bianconero, che a inizio ripresa con un tiro-cross velenoso quasi riapre la gara.