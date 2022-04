Champions League, Benzema domina: Chelsea-Real 1-3. Super Villarreal: 1-0 al Bayern

Serata meravigliosa di Champions League tra Londra e Villarreal: il Real passa con l’ennesima prestazione pazzesca di Benzema, gli spagnoli battono meritatamente il Bayern Monaco

Si è conclusa una serata bellissima di calcio sui due campi della Champions League per l’andata dei quarti di finale. Dopo le vittorie di City e Liverpool ieri, alle inglesi non riesce l’en-plein con il Chelsea. La squadra di Tuchel cade in casa contro il Real Madrid di Ancelotti, che si appoggia ancora una volta a uno spaziale Benzema. Il francese, dopo aver scaraventato fuori dalla Champions il PSG con una tripletta, ne mette a segno un’altra anche a Stamford Bridge.

Due reti meravigliose nel giro di tre minuti nel primo tempo, al 21′ su grande azione di Vinicius – che aveva colpito anche un legno poco prima – e poi al 24′ ancora di testa con una giocata stupenda dopo il lancio di Modric. Ma il Chelsea non ci sta e riapre la partita con Kai Havertz, un’altra bellissima zuccata che rimette tutto in discussione. Ma la speranza dei Blues dura poco, il tempo dell’intervallo. Dopo poco meno di un minuto la follia di Mendy, che a metà campo regala palla a Benzema: il 9 dei Blancos vince il contrasto con un moscio Rudiger e deposita dalla trequarti il pallone in fondo al sacco, a porta spalancata. Il risultato non cambia più, anche se i Blues hanno diverse occasioni anche con Lukaku. Finisce 3-1 per il Real che mette un piede in semifinale.

Champions League, Villarreal super col Bayern ma è solo 1-0

Ancora più bella e spettacolare, anche se con meno gol, la partita tra Villarreal e Bayern Monaco. Vincono gli spagnoli, che giocano un match strepitoso, in difesa e a centrocampo come in attacco. Finisce 1-0 grazie alla rete di Danjuma all’8′, ma il rammarico grande per gli uomini di Emery è non aver segnato altri gol. Il Villarreal colleziona una serie impressionante di occasioni nitide dentro l’area, diverse clamorose. Il Bayern invece fatica parecchio, ha più di qualche chance ma meno netta e comunque sempre con un po’ di cattiveria a mancare. Anche grazie alla prestazione mostruosa della difesa avversaria. Nel mezzo un palo di Gerard Moreno e un gol annullato agli spagnoli nel primo tempo per fuorigioco. Per i bavaresi sarà missione rimonta.