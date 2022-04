UFFICIALE: nuovo ribaltone dal 2023, torna il ct

È ufficiale il cambio in panchina dal primo gennaio 2023: l’ex commissario tecnico tornerà in Nazionale

Cambio in panchina per una Nazionale dopo i Mondiali in Qatar. È già ufficiale la scelta della Federazione, che ha comunicato l’avvicendamento dal primo gennaio 2023.

Ronald Koeman tornerà a guidare l’Olanda. L’ex Barcellona prenderà il posto di van Gaal dopo i Mondiali. Negli scorsi giorni il ct aveva infatti annunciato: “Da qualche tempo soffro di un tumore alla prostata. I giocatori non lo sapevano. Ma credo che ciò non mi impedirà di guidare la nazionale ai Mondiali in Qatar”. Da qui la decisione di lasciare dopo Qatar 2022 per dedicarsi alle cure.

Questo l’annuncio ufficiale della Federcalcio olandese.