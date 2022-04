CMIT TV – Ci siamo, assalto della Juve a Milinkovic: “Scambio con la Lazio”

La Juve cercherà di concludere l’acquisto di Milinkovic-Savic. Attenzione alla possibile operazione con la Lazio, anche con uno scambio

La Juve studia le possibili operazioni in chiave calciomercato e un nome che fa particolarmente gola ai bianconeri è sicuramente quello Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista potrebbe essere all’ultima grande stagione alla Lazio, annata che sta vivendo da protagonista assoluto. A suon di gol e di assist, infatti, sta trascinando gli uomini di Maurizio Sarri in questa stagione, ma non parlate di consacrazione per il serbo che da anni sta mostrando il suo volto migliore in Italia. In casa biancoceleste, però, in estate è in programma una vera e propria rivoluzione che potrebbe essere finanziata proprio dalla cessione del centrocampista. La Juve ha le antenne dritte per concretizzare un colpo che darebbe un impulso notevole al centrocampo di Massimiliano Allegri, ma non sarà così facile.

La Juve punta forte su Milinkovic-Savic: i margini della trattativa

Il futuro di Milinkovic già da oggi interessa le maggiori big di livello internazionale. Claudio Lotito, però, non è bottega economica da cui comprare, anzi. E allora attenzione all’intreccio che potrebbe riguardare il centrocampista. Secondo Fabio Santini, giornalista di ‘7 Gold’, che ne ha parlato in diretta sulla CMIT TV, per far decollare la scambio la Juve potrebbe mettere in campo delle contropartite interessanti: “Milinkovic è un obiettivo della Juve, ma non è che Lotito sia tanto docile, tutt’altro. Vediamo se potrà convincere il presidente della Lazio con delle contropartite convincenti, ma lui non è tipo da contropartite quando vende un numero uno. Ma ci sono offerte anche dall’Inghilterra, questa è una bella operazione da seguire”.