Serie A, dalle seconde squadre alla Nazione: Casini fa il punto

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini in conferenza stampa dopo l’Assemblea dei venti club del massimo campionato

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato in conferenza stampa al termine dell’Assemblea che ha riunito i venti club del massimo campionato.

“C’è la disponibilità a fornire i giocatori alla Nazionale italiana per dieci giorni a novembre, quelli che corrispondevano alla fase di ritiro Mondiale per uno stage o eventuali amichevoli che l’Italia dovesse svolgere. Altro tema che è emerso in assemblea è quello degli indennizzi di infortunio in Nazionale. Ripeto i tre punti: proposte di riforma, gruppo di lavoro per lavorarci e per supportare la mia partecipazione alla task force della Figc e disponibilità allo stage a novembre”.

SECONDE SQUADRE – “Le seconde squadre sono una soluzione che le stesse società di Serie A ritengono positiva, bisogna renderla sostenibile sia dal punto di vista finanziario ma anche di regole. C’è disponibilità per rafforzare questo progetto e consentire al maggior numero di club di avere la seconda squadra. Il tema delle seconde squadre è urgente e importante, ci basiamo sul modello spagnolo. E’ una priorità. I giovani ci sono in Italia ma ci vuole il percorso giusto, all’altezza, oltre che investire nella maniera corretta”.

Casini sui playoff: “Ci sono pro e contro”

DECRETO CRESCITA – “Sul decreto crescita ho chiesto alle squadre di rappresentare la loro posizione per avere un quadro generale e arrivare ad una sintesi. E’ ovvio che può portare benefici in termini di competitività ma se favorisce eccessivamente una contrattualizzazione degli stranieri e basta, non va bene. Ben vengano aggiustamenti, ci sono varie proposte possibili”.

PLAYOFF – “Dei Playoff non si è parlato, ci sono pro e conto. Rende estremamente interessante la fase finale ma ci sarebbe allo stesso tempo una perdita d’interesse nella regular season”.