Caso Osimhen, l’agente tuona: “Situazione ridicola. E sulla Premier…”

Il Napoli vola nella corsa scudetto anche grazie alle giocate dei suoi big, tra cui Osimhen: stamane le voci di mercato sulla Premier, arriva la risposta

Il Napoli continua a credere nello scudetto e a macinare punti. Delle tre che si giocano il titolo, al momento la squadra di Spalletti è quella più in forma, e a dirlo sono i numeri. Nel 2022 gli azzurri hanno perso una sola partita in campionato, lo scontro diretto pesantissimo col Milan. Poi tre vittorie consecutive che hanno riaperto ulteriormente la corsa.

Ora il Napoli è a un solo punto di distanza dai rossoneri, Spalletti ha richiamato l’attenzione di tutti già subito dopo il 3-1 in casa dell’Atalanta. Che è arrivato anche senza il bomber principe, Victor Osimhen, che era squalificato e tornerà a disposizione nel match con la Fiorentina. L’ex Lille ha segnato 15 gol in 25 partite complessive, 11 in 20 di Serie A nonostante i tanti stop. Numeri che gli sono ovviamente valsi le attenzioni di diversi top club europei, soprattutto in Premier League. Oggi sono tornate le voci di mercato, in primis con gli occhi del Manchester United a osservarlo dopo il tentativo del Newcaste. E a De Laurentiis non bastano più 100 milioni: per il Napoli il prezzo sarebbe ormai fissato a qualcosa come 120 milioni.

Osimhen, la Premier e il ritardo | Parla Calenda: “Situazione ridicola”

Di Osimhen ha parlato a ‘Radio Marte’ Roberto Calenda, intermediario vicino all’attaccante, partendo dalla questione relativa al ritardo del giocatore nel rientro dalla Nigeria. “È strano e comico che vengano date notizie senza senso e motivazione. Non si è capito bene a cosa si vuole mirare. Non c’è nessun tipo di problema, Victor ha dimostrato dal primo giorno che è arrivato con grande attaccamento. Questo è un problema che non esiste, non voglio nemmeno dilungarmici. La situazione è ridicola”, dice Calenda. Anche ieri il ds Giuntoli aveva chiarito la situazione, precisando che il nigeriano aveva effettivamente un permesso.

Calenda continua: “Osimhen è giovane, con consigli mirati è matematico il suo miglioramento. Sono tutti molto contenti di come stanno andando le cose. Napoli è una scelta mirata per la sua crescita tecnica e come uomo. Il nostro calcio non vive un momento idilliaco ma è sempre un calcio tattico, ci sono allenatori bravi come Spalletti. Passare per l’Italia è un percorso di crescita importante per qualsiasi straniero”. Sulla Premier League: “Il ragazzo è focalizzato, vuole vincere e tutti abbiamo visto il suo attaccamento alla squadra, come si butta su ogni pallone. Ora gioca in una squadra forte. I giornali giustamente devono essere riempiti e scritti. Anche chi non si intende di calcio probabilmente, se gli chiedessero dei nomi di attaccanti, farebbe quello di Osimhen. Victor è un giocatore del Napoli e ora ci sono 7 finali, il focus importante è su questa stagione”.