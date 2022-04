“Ha fallito tutto, dovrebbe rescindere”: Cassano attacca Allegri

Cassano contro Massimiliano Allegri: le dichiarazioni dell’ex attaccante nei confronti del tecnico della Juventus

È andato in archivio il turno di Serie A col pareggio del Milan capolista. La squadra di Pioli non è andata oltre lo 0-0 col Bologna e vede avvicinarsi il Napoli e l’Inter, vincente all’Allianz Stadium nell’infuocato derby d’Italia di domenica.

Nel corso della ‘Bobo TV’ Antonio Cassano ha commentato così Juventus-Inter: “La Juve non meritava di perdere, l’Inter non ha giocato bene, con paura. La Juve soprattutto nel primo tempo meritava il vantaggio, sempre con azioni singole. Per l’Inter però è una grande vittoria che può dare morale”.

L’ex attaccante si è poi soffermato su Massimiliano Allegri, attaccando duramente l’allenatore bianconero: “Allegri da quando faccio la Bobo TV non mi chiama più e non mi manda più messaggi, si sarà offeso. In un’intervista ha detto “anche Guardiola ha comprato un portiere che fa i lanci di 80 metri”. Il Manchester City è l’ultima squadra che lancia la palla. Ad Allegri dico: questa è una bugia gigantesca, non puoi permetterti di dire a Guardiola come si gioca a calcio. Quando Ederson lancia è perché può mandare in porta l’attaccante. Ha paura di essere mandato via, perché quest’anno ha fallito tutti gli obiettivi. In Champions League è andato fuori contro una squadra che è nona nel campionato spagnolo (il Villarreal, ndr). Rimane solo la Coppa Italia e il quarto posto, Pirlo con due trofei e Sarri sono stati mandati via, Sarri con lo scudetto. Dopo una figura del genere col Villarreal io sarei andato da Andrea Agnelli a rescindere il contratto“.