Squalifica e contromossa della Juve: cosa succede dopo il match con l’Inter

Juve-Inter sembra non avere fine. È arrivata la squalifica per un calciatore bianconero: ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime ore

Juve-Inter è terminata sul campo con la vittoria dei nerazzurri, di corto muso. Un risultato che rilancia la squadra di Simone Inzaghi nella lotta scudetto e che condanna la Vecchia Signora a lottare ‘solo’ per un posto in Champions League.

Non solo il verdetto del campo, perché a farla da padrone solo le polemiche arbitrali. Il rigore assegnato e poi fatto ribattere, per fallo di Morata su Dumfries ha scatenato le ire del popolo bianconero. Episodio seguito poi dall’intervento di Bastoni su Zakaria, proprio sulla line dell’area di rigore e che non ha portato al penalty. Le critiche sono arrivate anche dai calciatori in campo e hanno portato, come vi abbiamo riportato pochi minuti fa, alla squalifica di Mattia De Sciglio per un turno. Ma la Juve potrebbe non pensarla allo stesso modo.

Squalifica a De Sciglio dopo Juve-Inter: i bianconeri valutano il ricorso

I bianconeri infatti stanno esaminando motivazioni Giudice Sportivo per valutare se fare ricorso o meno per De Sciglio. Decisioni in tal senso sono attese nelle prossime ore e potrebbe portare a novità interessanti. Di certo, la scia di polemiche che seguono il derby d’Italia potrebbero non avere fine così facilmente. E il match contro il Cagliari si avvicina.