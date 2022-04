Nuovo addio, cambiano i piani della Juventus: lo strappano gratis

La Juventus dà l’addio definitivo allo scudetto: Allegri vuole blindare adesso il posto in Champions League e lavora sul mercato per la prossima stagione

Svanito il sogno scudetto dopo il doloroso ko interno nel Derby d’Italia contro l’acerrima rivale Inter, la Juventus adesso dovrà blindare l’accesso alla prossima Champions League e dare l’assalto alla Coppa Italia per stessa ammissione di Massimiliano Allegri.

L’allenatore bianconero e la dirigenza della Continassa pensano però anche alla prossima stagione per ritornare a competere per il campionato e annullare il gap dalle altre antagoniste per il titolo. “Una squadra come la Juve deve assolutamente giocare la Champions l’anno prossimo. Dobbiamo ripresentarci ai nastri di partenza per cercare di vincere lo scudetto“, le parole di Allegri in conferenza stampa post Inter.

Nel reparto offensivo sul mercato si prospetta una rivoluzione con il solo Chiesa confermato insieme ovviamente a Dusan Vlahovic. Oltre a Dybala che non ha rinnovato il contratto in scadenza, anche Morata e Kean restano in bilico nelle valutazioni di Cherubini e Arrivabene. L’attaccante spagnolo ha deluso contro l’Inter e la Juventus non metterà sul piatto i 35 milioni di euro pattuiti in precedenza per riscattarlo dall‘Atletico Madrid. La ‘Vecchia Signora’ – riporta il ‘Corriere dello Sport’ – chiede un forte sconto ai madrileni e non è disposta ad andare oltre i 15 milioni, se non addirittura cercare di strapparlo gratis a Simeone.

Calciomercato Juventus, Morata e Kean in bilico: rispunta Gabriel Jesus

Oltre A Morata anche Kean sarà oggetto di attente valutazioni da parte di Allegri e degli uomini mercato bianconeri. Il giovane attaccante classe 2000 ha deluso finora dopo il ritorno sotto la Mole e potrebbe finire sul mercato senza che la Juve lo riscatti (28 milioni la cifra pattuita) dall’Everton. Su Kean c’è sempre l’interesse del PSG, mentre Cherubini per coprire il vuoto nel reparto offensivo pensa almeno ad un innesto e potrebbe tornare sotto con il Manchester City per Gabriel Jesus, già sondato la scorsa estate dopo l’addio di Cristiano Ronaldo.