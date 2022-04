Donnarumma alla Juventus, stavolta ci siamo: arriva la ‘conferma’

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è ancora al centro del dibattito: possibile trasferimento alla Juventus, ora ci siamo

Un periodo nero per Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Paris Saint-Germain ha vissuto il suo mese da incubo.

Prima l’errore contro il Real Madrid che ha dato il là alla rimonta dei blancos, poi l’incertezza sul rito di Trajkovski che ha decretato la fine del sogno Mondiale dell’Italia.

Settimane da dimenticare il più in fretta possibile ma che arrivano nel corso di una stagione che ha visto l’ex Milan sempre al centro delle discussioni. ‘Colpa’ anche del continuo ballottaggio con Keylor Navas con Pochettino che ha preferito non scegliere un titolare e dare via ad un’alternanza che, a conti fatti, non ha fatto bene a nessuno. Anche per questo si parla di un Donnarumma che vorrebbe lasciare il Paris Saint-Germain e fare ritorno in Italia. Una ipotesi della quale si parla da tempo con una società che potrebbe riaccogliere il portiere di Castellammare di Stabia: la Juventus.

Calciomercato Juventus, Donnarumma più ‘vicino’ per i boomakers

Della Juventus come destinazione di Gianluigi Donnarumma si parla già da quando il portiere era in scadenza di contratto con il Milan. Quella bianconera sembrava la destinazione più probabile per l’estremo difensore classe 1999, prima che il Paris Saint-Germain avesse la meglio e lo portasse gratis in Francia. A distanza di nemmeno un anno si torna a parlare della Juventus e l’approdo a Torino di Donnarumma appare più ‘vicino’.

O almeno i bookmakers dimostrano di crederci di più rispetto alle scorse settimane visto che le quote Sisal su un Donnarumma bianconero prima della fine del mercato estivo si sono abbassate. Ora il trasferimento del portiere alla Juventus è dato a 9. Scommesse a parte, l’idea resta in piedi che se per l’ex Milan l’ipotesi – al momento- più probabile è quella della conferma al Parco dei Principi.