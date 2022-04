Si azzerano le possibilità della Juve: accordo chiuso con l’agente

Juventus a caccia dell’erede di Paulo Dybala. Si affievolisce la pista che conduce dritto in Spagna: ecco tutti i dettagli

L’anno prossimo Allegri punterà sul 4-3-3 e quindi il sostituto di Paulo Dybala dovrebbe essere un esterno d’attacco in grado di inserirsi nel tridente con Vlahovic e Morata. Per il riscatto di quest’ultimo si tornerà a discutere con l’Atletico nella seconda metà del mese, l’obiettivo è non andare oltre i 20 milioni rispetto ai 35 pattuiti due anni fa.

Tornando al dopo Dybala, piace molto Antony dell’Ajax ma in mattinata è riemerso il nome di Ousmane Dembele. Il francese è tornato protagonista nel Barcellona, Xavi lo adora e spera che possa trovare una intesa con il club per il rinnovo del contratto ancora in scadenza a giugno. Dal giocatore filtrano aperture, mentre l’agente dell’ex Borussia Dortmund appare meno disposto a scendere a compromessi con la società catalana.

A gennaio ci sarebbe stata una rottura totale tra le parti, tanto che il presidente Laporta spinse per la partenza di Dembele onde evitare di perderlo a zero a fine stagione. Questa eventualità rimane caldissima, considerato che lo stesso procuratore del classe ’97 avrebbe già un accordo con un altro top club europeo.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: accordo tra il Psg e l’agente di Dembele

Questo top club europeo, secondo ‘ElNacional.cat’, è il Paris Saint-Germain chiamato a sostituire Mbappe seppur le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia parlano adesso di un clamoroso rinnovo coi parigini. Per la fonte catalana, comunque, il procuratore di Dembele ha chiuso l’accordo con la società dell’emiro. Adesso è tutto da vedere come andrà a finire la telenovela, nonostante tutto il Barça confida ancora nel sì del 24enne di Vernon pagato ben 140 milioni di euro (bonus inclusi) nell’estate 2017.