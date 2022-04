Come Dybala: mandato via senza neanche un’offerta

Il destino di Paulo Dybala è ormai deciso, ma la Juventus non si ferma all’argentino. Un altro calciatore va verso l’addio a zero

C’è aria di futuro in casa Juventus e non è un caso che arrivi dopo il ko contro l’Inter. È lo stesso Massimiliano Allegri che ha guardato più in là dopo la sconfitta contro i rivali di sempre e annunciando la corsa allo scudetto, ma l’anno prossimo.

Quindi, ok c’è un quarto posto da blindare, ma soprattutto un calciomercato in cui le cose andranno fatte per bene e non solo in entrata. Proprio nella mattinata di oggi, vi abbiamo riportato dell’interesse della Vecchia Signora per Angel Di Maria e Ousmane Dembele. E attenzione anche al nome di Serge Gnabry che potrebbe diventare caldo nelle prossime settimane. Due calciatori di assoluta qualità e che arriverebbero gratis a Torino. Come detto, però, e come in tutte le migliori programmazioni, le entrate dovranno essere bilanciate con le uscite e, dunque, attenzione anche a ciò che potrebbe succedere su questo fronte. Paulo Dybala, ormai è deciso, lascerà Torino a parametro zero e potrebbe non essere l’unico. Federico Bernardeschi, infatti, è in scadenza di contratto al termine di questa stagione e al momento tutto pare fermo per quanto riguarda il suo rinnovo. L’ex Fiorentina si è rivelato in diverse occasioni pedina preziosa per Massimiliano Allegri, ma senza trovare mai la continuità attesa, sia nelle presenze che soprattutto nelle prestazioni offerte.

La Juve dice addio a Bernardeschi dopo Dybala: tutto fermo per il rinnovo

Chiacchiere sull’Inter, sul Milan, anche sul Napoli: non c’è nulla di certo ancora su quale possa essere la destinazione di Bernardeschi. Di certo, più giorni passano, più per lui la Juve si allontana. Dario Pellegrini, giornalista de ‘Il Tirreno’ e non solo, ha fatto il punto della situazione sul futuro dell’esterno con un post pubblicato su Twitter: “Ho ricevuto conferme sul fatto che il contratto fra Bernardeschi e la Juventus non verrà rinnovato. Ad oggi non esiste una data certa per l’incontro fra l’entourage del giocatore e la dirigenza, la quale difficilmente proporrà un’offerta contrattuale”. Insomma, l’addio è sempre più vicino e in tanti potrebbero approfittarne, come anche per Dybala.