CMIT TV | Speciale Juve-Inter e VAR Room: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento su CMIT TV per lo Speciale Juve-Inter e le chiacchiere da VAR: tutto in diretta dalle 17 alle 20

Nuovo appuntamento su CMIT TV, come sempre in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, per lo speciale Serie A e le chiacchiere da VAR: analizzeremo gli episodi più controversi che hanno scatenato le polemiche dei tifosi dopo Juventus-Inter. Inoltre, non mancheranno tutti gli aggiornamenti di mercato.

Conducono Riccardo Meloni e Marco Giordano, affiancati dalla redazione di Calciomercato.it e da tanti ospiti.