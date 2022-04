Inchiesta sui bilanci, anche Cuadrado e Chiellini in Procura

Proseguono le audizioni alla Procura di Torino nell’inchiesta sui bilanci che coinvolge la Juventus, è il turno di Cuadrado e poi di Chiellini



Prosegue l’inchiesta ‘Prisma’, nell’ambito della quale è coinvolta anche la Juventus. Come noto, gli inquirenti stanno indagando sui bilanci della società bianconera e hanno già ascoltato diversi protagonisti come persone informate sui fatti.

Dopo gli interrogatori dei giorni scorsi che hanno riguardato Dybala, Alex Sandro e Bernardeschi, è il turno stamattina di Juan Cuadrado. Il colombiano è arrivato alle 10 alla Procura di Torino per essere ascoltato, in qualità di persona informata sui fatti, dai Pm Gianoglio, Bendoni e Santoriello. In tarda mattinata è invece toccato – come scrive ‘Repubblica’ – a Giorgio Chiellini mentre nel pomeriggio potrebbe essere ascoltato anche un terzo big.

Le indagini sono volte ad accertare eventuali irregolarità da parte del club bianconero, in particolare relativamente all’accordo sulla riduzione degli stipendi nel periodo di stop del campionato, all’inizio della pandemia nella primavera 2020. Il presidente Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved, l’ex direttore sportivo Fabio Paratici e altre quattro persone erano già state indagate a novembre per emissione di fatture per operazioni inesistenti e false comunicazioni delle società quotate in borsa. Dopo l’audizione di stamani di Cuadrado, a cui, come agli altri giocatori, i Pm stanno chiedendo di spiegare l’accordo intercorso tra loro e la società in merito alle mensilità in esame, non è da escludere che nelle prossime ore possano essercene delle altre.