“Così era davvero troppo”: de Ligt vuota il sacco su Cristiano Ronaldo

Matthijs de Ligt ha raccontato il suoi tre anni alla Juventus, le differenze e le difficoltà, Ronaldo e Buffon ma anche McKennie

Prima dell’arrivo di Dusan Vlahovic, era il giocatore più costoso della Juventus e anche quello pagato di più, insieme ad Arthur. Matthijs de Ligt, nonostante la giovane età, è diventato ormai quasi un veterano in bianconero, dopo tre anni di intenso studio in Serie A e un inizio burrascoso. L’olandese è cresciuto, si è soprattutto modificato e la sua trasformazione non è ancora completa.

La differenza con il calcio olandese è evidente e ha portato de Ligt a un periodo di adattamento senza dubbio importante. Ma il classe ’99 è senza dubbio uno degli uomini più importanti di per la Juventus, lo è stato per Sarri come per Pirlo e ora per Allegri. Soprattutto per una tenuta fisica importante che lo ha reso uno dei calciatori con più minuti in campo in questa stagione: il primo in assoluto tra i giocatori di movimento, secondo in assoluto solo a Szczesny, gli unici due sopra quota 3000. De Ligt, prima del derby d’Italia finito 1-0 per l’Inter ieri sera, si è raccontato ai microfoni di ‘CBS’ e ‘Paramount Plus’. Tanti aspetti interessanti e alcuni divertenti, come quello su McKennie che “vive su un altro mondo”.

De Ligt si racconta: “Ronaldo, Buffon e l’altro mondo di McKennie”

Matthijs de Ligt ha rilasciato un’intervista in cui ha spiegato le differenze, anche nella mentalità oltre che nel gioco, tra il calcio olandese e la Serie A: “Qui ogni partita è complicata. All’Ajax i tifosi e non solo non erano contenti dopo un 3-0 contro la 15esima in classifica. La prima volta che abbiamo vinto 1-0 l’ultima ho visto che festeggiavano e mi sono detto ‘Cosa? Perché si festeggia? Sì ok abbiamo vinto, ma dovevamo segnare di più‘. Succede questo proprio perché tutti i match sono duri. Il livello delle ultime è più alto in Serie A”.

Inevitabile parlare anche di due ex compagni illustri come Cristiano Ronaldo e Gigi Buffon: “All’inizio è stato difficile. Ero rispettosissimo con loro, io lo sono di carattere, poi magari lo ero anche troppo con entrambi. Poi però ho capito che siamo tutti nella stessa squadra e siamo diventati colleghi oltre che buoni amici”. Poi il passaggio su Weston McKennie. Alla domanda su ‘chi è il più simpatico’ de Ligt non ha il minimo dubbio: “Sicuramente McKennie. Sembra che viva in un mondo a parte e questo è molto divertente. Dal suo arrivo tra l’altro è migliorato parecchio anche in campo. Ogni squadra ha bisogno di un giocatore così, che faccia divertire i compagni”.