CMIT TV | Bastonata in diretta: “Non è adatto alla Juve”

Nella diretta Twitch della CMIT TV è intervenuto il collega tifoso della Juventus Graziano Campi. Ecco le sue parole

Si è parlato anche del futuro della Juve e di Massimiliano Allegri, al di là dei contestatissimi episodi nel derby d’Italia con l’Inter, nella diretta Twitch della CMIT TV.

Uno degli ospiti è stato Graziano Campi, giornalista di ‘Telelombardia’ e noto tifoso bianconero. Il collega ha detto senza mezzi termini che “Allegri non è adatto” a quello che è , storicamente, la strategia della Juve sul mercato e dunque in merito alla costruzione della rosa. Di solito ‘La Vecchia Signora’ “ha sempre puntato su profili giovani e italiani” e per questo ai bianconeri servirebbe un allenatore in grado ci “costruire e valorizzarli”. Campi fa esplicitamente i nomi di “Vincenzo Italiano e Alessio Dionisi“, rispettivamente mister di Fiorentina e Sassuolo. Loro due profili più congeniali a una Juve non più Ronaldocentrica, con in rosa i vari Vlahovic e Locatelli. Allegri invece più adatto a una rosa di campioni, in cui poter mettere in risalto le sue enormi doti di gestore.