Juventus, Napoli e altri 9 club: fissata la data del processo

Juventus, Napoli e non solo: sono diversi i club che saranno protagonisti del processo sportivo. Ecco tutti i dettagli e la data

Il calcio avanti, in qualche modo, e tra qualche terremoto di troppo. Infatti, l’Italia è finita fuori dai Mondiali, per mano della Macedonia del Nord e per forza di cose molte cose dovranno cambiare. Il campionato si avvia alla conclusione e la lotta per lo scudetto è sempre più serrata.

Ma fuori dal terreno di gioco, il caso relativo le plusvalenze da mesi domina la scena e riguarda alcuni dei club più importanti del nostro calcio. La notizia di oggi è decisamente importante e la riporta l’Ansa. E’ stata fissata al 12 aprile la prima udienza del processo sportivo sulle plusvalenze. Udienza che sarà a carico di Juventus e Napoli e non solo. Come vi avevamo riportato in data 1 aprile, sono undici in tutto i club coinvolti e sono UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, AC Chievo Verona, Novara Calcio, Delfino Pescara 1936.

Caso plusvalenze, Juve e Napoli coinvolte: i dettagli sull’udienza

L’udienza proseguirà il 14 e il 15 e avrà luogo in videoconferenza. La data del processo è stata fissata solo tre giorni dopo dal deferimento della procura Figc. Ricordiamo che i club coinvolti sono accusati di aver contabilizzato plusvalenze con valori eccedenti rispetto a quelli consentiti. Un caso ancora tutto da sciogliere e che ora riguarderà la magistratura. Intanto, il campo va avanti, in qualche modo.