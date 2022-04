Lo lasciano andare: Luis Alberto ceduto per 40 milioni

Il campionato italiano potrebbe perdere un altro dei grandi talenti sbocciati negli ultimi anni

Senza grossi investimenti e con i giovani dei settori giovanili che fanno fatica ad emergere a certi livelli, la Serie A rischia di impoverirsi a discapito dei campionati stranieri. A maggior ragione se a fronte di proposte importanti provenienti dai club esteri, la prossima estate potrebbero andar via alcuni dei migliori talenti venuti fuori negli ultimi anni.

Pensiamo ad esempio al mercato della scorsa estate, nel quale Inter e Juventus hanno perso due degli attaccanti più forti di tutto il campionato come Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo. Il centravanti belga, ceduto sui 112 milioni di euro, era stato immediatamente sostituito dai nerazzurri con l’acquisto quasi a zero di Edin Dzeko, mentre il fenomeno portoghese era stato ‘rimpiazzato’ solamente a gennaio con il maxi investimento per Dusan Vlahovic.

In entrambi i casi, due delle società che più hanno vinto in Italia negli ultimi dieci anni, hanno preferito investire su altri calciatori già noti al nostro campionato piuttosto che ricercare in altre leghe nuovi attaccanti. Chi rischia lo stesso destino in vista del prossimo mercato è Luis Alberto, fantasista della Lazio sul taccuino di diversi club spagnoli.

Calciomercato Lazio, apertura alla cessione di Luis Alberto

Ha impiegato più tempo del previsto a conquistare definitivamente la fiducia di Maurizio Sarri, ma sembra proprio che finalmente Luis Alberto anche con l’allenatore toscano sia tornato ad essere centrale come un tempo. Ciononostante, secondo quanto spiegato in Spagna da ‘Estadio Deportivo’, il club biancoceleste potrebbe aprire in estate al suo addio.

Il centrocampista spagnolo già la scorsa estate si era trovato al centro di diverse voci di mercato che lo riguardavano direttamente, alcune anche relative ad un presunto interesse di Juventus e Inter. Come ammesso dallo stesso Luis Alberto in una recente intervista, non gli dispiacerebbe tornare a giocare nel campionato spagnolo.

Il grande sogno del ragazzo rimane il Cadiz, club però che non può permettersi un investimento del genere e nel quale il laziale chiuderà presumibilmente la carriera per il grande affetto nutrito nei confronti della piazza. Più credibile invece il pressing del Siviglia che già in altre occasioni è stato accostato a Luis Alberto. Per il suo addio Lotito chiederà circa 40 milioni di euro, cifra che gli spagnoli potrebbero raggiungere solo dopo aver messo a segno una cessione importante.