Hanno già deciso: l’addio di Morata lo porta alla Juventus

Porte girevoli in casa della Juventus dopo alcune prestazioni sottotono nel match di ieri sera

Non può essere chiaramente soddisfatto Max Allegri dopo la sconfitta rimediata in casa ieri sera nel derby d’Italia contro l’Inter. La sua Juventus ha senz’altro giocato una delle migliori partite della stagione sul piano del gioco, ma gli attaccanti – a fronte della superiorità territoriale avuta – avrebbero potuto fare qualcosa in più.

Chi è stato particolarmente attaccato è Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo ha gestito malamente un paio di occasioni che gli sono capitate da buona posizione, ma soprattutto ha causato con il suo pestone il calcio di rigore dal quale è nato il vantaggio dell’Inter con Hakan Calhanoglu.

Sull’attaccante spagnolo si stanno facendo riflessioni importanti sul suo futuro a Torino. Il suo cartellino è infatti di proprietà dell’Atletico Madrid e per riscattarlo la Juventus dovrebbe versare i 35 milioni previsti dall’accordo stipulato quasi due anni fa con i colchoneros. Qualora però Morata non venisse acquistato a titolo definitivo, i bianconeri avrebbero l’opportunità di regalare ad Allegri un’altra pedina per rinforzare il reparto avanzato.

Calciomercato Juventus, Raspadori il favorito per l’attacco

Ipotizzando un mancato riscatto per Morata, su Calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sarebbe il loro obiettivo preferito sul mercato. Nel sondaggio lanciato sul nostro canale telegram a vincere è stato a sorpresa Giacomo Raspadori, seguito anche da Inter e Milan, con il 36% dei voti. Una vittoria inaspettata soprattutto per gli altri grandi nomi inseriti all’interno del sondaggio.

Il talento del Sassuolo è stato preferito ad esempio ad Ousmane Dembele, secondo al 27%. Solamente sul gradino più basso del podio Nicolò Zaniolo (22%), altro calciatore che la Juventus segue con attenzione da diversi anni. Ultimo posto infine per Memphis Depay (11%), profilo che evidentemente non scalda i cuori dei tifosi bianconeri dopo una prima stagione fino a questo momento non esaltante al Barcellona.