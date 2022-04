La Juve saluta il nuovo re degli assist: incontro già in settimana

La Juve programma il futuro sul calciomercato, a caccia dei colpi giusti per la rosa di Allegri. Novità in arrivo già in settimana

La Juve è attenta al futuro di diversi interpreti sul calciomercato, in modo da trovare le soluzioni giuste per migliorare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri.

Ieri la squadra del tecnico bianconero ha salutato probabilmente in via definitiva lo scudetto dopo la sconfitta ieri contro l’Inter, ma l’intenzione è quella di ripartire per conquistare il titolo nella prossima stagione. E per farlo, però, la rosa dovrà anche cambiare in alcuni dei suoi interpreti principali. Il futuro di Paulo Dybala sarà altrove e anche per Alvaro Morata occorrerà trovare un accordo per il riscatto. E non pare affatto facile. Per questo, considerando anche il ritorno di Federico Chiesa, un nuovo esterno d’attacco e il nome di Ousmane Dembele da mesi sui taccuini del club bianconero. Ma lì potrebbe restare. Dopo mesi in cui l’accordo per il rinnovo di contratto non sembra arrivare, ora una svolta in casa Barcellona è decisamente possibile, come vi abbiamo già riportato nella giornata di ieri.

Calciomercato Juve, incontro in settimana tra Dembele e il Barcellona

Intanto, le cose con i blaugrana non stanno migliorando solo fuori ma anche dentro al campo. Il francese ora è un elemento fondamentale e nuovo re degli assist. Ne ha totalizzato dieci, meglio di lui solo Karim Benzema che, però, ha giocato il doppio delle partite. Ora la svolta è in arrivo per il rinnovo di contratto, ma, secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona non ha intenzione di rilanciare con un’offerta al rialzo. In ogni caso, l’agente dell’esterno d’attacco, Moussa Sissoko, è atteso già in settimana per provare a sbloccare la situazione. Sembrano essere i giorni cruciali per il futuro di Dembele e la Juve ora pare sempre più lontana.