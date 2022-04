Traballa la panchina, rischio esonero in Serie A

Traballa un’altra panchina in Serie A. Nuove voci sul possibile esonero del tecnico: tutti gli aggiornamenti

L’incandescente derby d’Italia di ieri sera, andato in scena all’Allianz Stadium, ha concluso un weekend di Serie A in cui non sono mancate le sorprese, in attesa della capolista Milan.

Uno dei risultati più sorprendenti è stata la roboante vittoria dell’Udinese sul Cagliari di Walter Mazzarri. I rossoblù sono stati travolti 5-1 sotto i colpi di uno scatenato Beto, autore di una tripletta. La squadra sarda rimane nei bassi fondi della classifica e sempre a rischio retrocessione, in piena lotta salvezza con Genoa e Venezia. Un ko pesantissimo, quello della Dacia Arena, che rischia di lasciare strascichi e mette di nuovo in discussione la posizione di Mazzarri. “Sono venuto per metterci la faccia, per chiedere a scusa per questa batosta, inutile commentare un 5-1… Mi assumo tutte le responsabilità di questa sconfitta, c’è tutto il tempo per reagire e un cambio di registro, da me in primis perché le scelte le ho fatte io. Non risponderò a domande perché sarebbe sbagliato commentare un 5-1 in Serie A”: il tecnico si è assunto tutte le responsabilità della figuraccia di Udine e potrebbe ora pagarle.

Cagliari, valutazioni su Mazzarri: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la società è insoddisfatta e delusa e sul banco degli imputati c’è anche Mazzarri. Come riferisce il quotidiani, nelle prossime ore sarà valutato il futuro dell’allenatore, la cui posizione è tornata a rischio dopo gli ultimi risultati culminati con il 5-1 di Udine. Sono giorni decisivi in casa Cagliari per il futuro di Walter Mazzarri.