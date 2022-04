Juventus-Inter agonismo alle stelle: due a rischio espulsione

Partita intensissima quella dello Stadium tra Juventus e Inter che vale anche una fetta della corsa scudetto. Non mancano le discussioni arbitrali

Il primo tempo di Juventus-Inter non ha disatteso le attese, offrendo un big match estremamente intenso e dai ritmi piuttosto alti sin dall’inizio, senza alcuna esclusione di colpi con diversi interventi anche piuttosto duri. Non sono infatti mancati falli e contrasti di un certo tipo che hanno contribuito a spezzettare il gioco ed anche a creare qualche piccola polemica.

Grande protagonista dopo una manciata di secondi subito Lautaro Martinez che con il piede alto colpisce al volto Manuel Locatelli, costretto ad una vistosa fasciatura che gli ha evidentemente condizionato il resto del primo tempo fino al momento poi dell’uscita dal campo. Cartellino giallo per l’attaccante dell’Inter che ha rischiato molto: una situazione nella quale dipende molto anche dalla percezione o meno di eventuale malizia nel suo intervento. Il numero 10 quindi prosegue la sua gara, rendendosi protagonista a metà frazione di un altro episodio controverso.

Juventus-Inter, doppio episodio: da Lautaro a Rabiot, la chiave di lettura

Nella seconda circostanza Lautaro Martinez va a contatto su Chiellini in mezzo al campo senza però incassare il secondo giallo. Una situazione così spiegata dall’ex arbitro Luca Marelli in collegamento a ‘Dazn’: “Anche in questo caso, giusto intervenire con un fallo, ma non ci sono gli estremi per un cartellino giallo a Lautaro Martinez. Esattamente con prima con Rabiot sullo stesso argentino”.

Situazione analoga infatti era capitata con Adrien Rabiot, anche lui già ammonito, e che avrebbe potuto rimediare il secondo cartellino in quanto azione promettente. L’arbitro ha preferito un metro meno severo consentendo dunque sia a Lautaro che al centrocampista francese della Juventus di completare le rispettive partite fino a questo momento.