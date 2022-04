Iran squalificato, Italia al Mondiale: ecco perché non è successo

Continua la querelle sulla questione Mondiale, tra l’eliminazione dell’Italia e il fantomatico ripescaggio azzurro con l’esclusione dell’Iran che però non ci sta

Sono stati i giorni più duri per l’Italia del calcio, questi in cui si sono definite le ultime partecipanti al Mondiale e sono anche stati sorteggiati i gironi. Non solo, perché si è parlato anche parecchio di quella che è sostanzialmente nulla più di una suggestione. Ovvero l’esclusione dell’Iran con il conseguente possibile ripescaggio degli Azzurri.

Tutto è cominciato con il match dell’Iran contro il Libano, dove la polizia non ha lasciato entrare duemila donne provviste di regolare biglietto. Una discriminazione, e non è la prima volta per l’Iran – che viola il codice della Fifa e il regolamento. Per cui il massimo organo calcistico mondiale potrebbe sulla carta prendere dei provvedimenti estremi con l’esclusione della federazione dalle proprie competizioni. E per rimpiazzarla il criterio sarebbe totalmente a discrezione della Fifa. Alcuni hanno fatto insinuare l’idea che toccasse all’Italia, in quanto prima delle escluse per ranking, anche se sarebbe più verosimile pensare al ripescaggio di un’altra squadra asiatica per mantenere l’equilibrio. Tutti scenari privi di fondamento, in ogni caso. Meglio mettersi l’anima in pace: la nostra Nazionale non sarà ai Mondiali in Qatar.

Mondiali Qatar 2022, ecco perché l’Italia non verrà ripescata

La conferma era arrivata nel frattempo anche da diversi esponenti dalle istituzioni calcistiche. Come Evelina Christillin, membro europeo della Fifa: “Né durante il consiglio né durante il Congresso Fifa si è parlato di una esclusione dell’Iran dal Mondiale, nessun riferimento a quanto avvenuto. E se pure fossero esclusi al loro posto entrerebbe una squadra asiatica”. Anche se alcuni giorni fa un funzionario della federcalcio iraniana si era lasciato andare a una ventata di pessimismo, secondo le indiscrezioni e le notizie che arrivavano da parte della Fifa.

Veementi poi anche le reazioni da parte degli stessi media e tifosi iraniani, che si sono scagliati contro quelli italiani: “La stampa italiana sta lavorando per eliminarci dal Mondiale”. In ogni caso, la situazione resta uguale a se stessa, ovvero che in nessun ambiente della Fifa si è mai toccata la possibilità di questa esclusione. E non c’è motivo di credere che questo possa accadere in futuro. Quindi l’Italia come altre nazionali asiatiche non hanno alcuna chance. Intanto l’Iran è stato regolarmente sorteggiato nel Girone B con Inghilterra, Stati Uniti e la vincente del playoff europeo tra Galles e la vincente di Ucraina e Scozia.