Allerta meteo, UFFICIALE: partita rinviata per neve

Il maltempo spesso e volentieri incide sul regolare svolgimento degli eventi sportivi all’aperto. Gara rinviata in Ligue 1 per neve: la situazione

Ripartono i grandi campionati europei dopo la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali, costata peraltro anche la partecipazione al Mondiale all’Italia di Roberto Mancini. Archiviate pause ed amarezza la Serie A, così come gli altri top campionati del continente hanno ripreso il via questo fine settimana. Dalla Spagna all’Italia passando per Germania, Inghilterra e Francia, tutti pronti a far rotolare nuovamente il pallone anche se in alcuni casi bisogna fare i conti col maltempo, che ancora ad aprile incombe in alcune zone.

È il caso della Ligue 1 che deve registrare la forte nevicata che si è abbattuta a Saint Etienne e che ha costretto la stessa lega transalpina a rinviare la partita odierna dei padroni di casa contro il Marsiglia valida per la 30/a giornata ed inizialmente in programma stasera alle ore 21.

Saint Etienne-Marsiglia, forte nevicata: partita rinviata

Si trattava peraltro di una partita molto importante per le condizioni di classifiche di entrambe: il Saint Etienne è terzultimo e lotta per non retrocedere, mentre l’OM di Sampaoli è secondo in classifica con un punto di margine sul Rennes. Ad ufficializzare il rinvio della partita a causa della neve ci ha pensato proprio l’ASSE attraverso una nota apparsa sul proprio profilo Twitter ufficiale che recita: “Date le difficoltà di accesso allo stadio Geoffroy-Guichard, la LFP ha deciso, d’intesa con tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’incontro, di posticipare Saint-Etienne-Marsiglia, prevista per questo sabato, a domani, domenica 3 aprile. L’orario definitivo verrà presto comunicato”.

Lo stesso Saint-Etienne, con un altro tweet poco dopo, ha aggiunto: “Si ricorda che le informazioni che circolano da un rinvio a domani, domenica alle ore 15, non sono ancora confermate. Non è da escludere la possibilità di un rinvio a una settimana successiva. Daremo le informazioni definitive il prima possibile!”.

Tutto ancora da definire quindi in relazione a data ed orario della partita che andrà ricollocata quanto prima a beneficio del calendario.