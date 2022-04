Lazio-Sassuolo, Tare durissimo: “È una vergogna”

Tra una manciata di minuti Lazio e Sassuolo scenderanno in campo per la 31/a giornata di Serie A. Prima del calcio d’inizio ha parlato Igli Tare

La 31/a giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Lazio e Sassuolo. Biancocelesti chiamati a riscattare il bruttissimo ko rimediato nell’ultima gara pre sosta contro la Roma. Ad analizzare la situazione ci ha pensato Igli Tare ai microfoni di ‘Dazn’: “Abbiamo avuto un giorno di colloquio con la squadra anche perchè con la sosta non è stato possibile discutere nella maniera giusta. È stato un incontro severo ed importante. Spero che la squadra abbia capito che quando si abbassa la guardia accade ciò che è successo. Stasera abbiamo una chance importante per tornare a vincere”.

IMMOBILE – “È una vergogna mettere Immobile in discussione. La storia dice che negli ultimi 10/15 anni è l’attaccante italiano più forte che c’è e non lo dice Igli Tare. Le aspettative sono molto importanti non solo su di lui ma anche sull’Italia. È stata una sconfitta per tutto il movimento calcistico italiano. Andare a cercare un capro espiatorio come Immobile sarebbe la più grande sconfitta per tutto il calcio italiano”.