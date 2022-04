Lazio-Sassuolo 2-1: Sarri dimentica il derby con Lazzari e Savic

Si è giocato all’Olimpico il secondo match della trentunesima giornata di Serie A: la Lazio di Sarri ha avuto la meglio del Sassuolo di Dionisi

La Lazio rialza la testa. I biancocelesti riscattano il pesante ko contro la Roma, battendo tra le mura amiche il Sassuolo, in un match valevole per la trentunesima giornata di Serie A.

La squadra di Maurizio Sarri si è imposta per 2 a 1: la rete che ha sbloccato la partita è arrivato al 17′ con Lazzari, bravo a battere Consigli da fuori, con un preciso sinistro. Il raddoppio al 51′ con Milinkovic-Savic, che ha deviato in porta una punizione di Luis Alberto.

Una serata negativa, ancora una volta, per i due centravanti della Nazionale: Immobile si è sacrificato molto, sbagliando però parecchio sotto porta. Scamacca, invece, ha sofferto l’assenza di Domenico Berardi, così come Raspadori. Tra gli uomini di Dionisi, si salva Traore, che ha tenuto in apprensione la difesa della Lazio, trovando in pieno recupero il gol del 2 a 1

Con questo risultato i biancocelesti si portano momentaneamente al quinto posto, scavalcando Roma e Atalanta. Il Sassuolo resta a 47 punti, alle spalle delle big.

Lazio-Sassuolo 2-1: 17′ Lazzari, 51′ Milinkovic-Savic, 93′ Traore

CLASSIFICA: Milan punti 66, Napoli 63, Inter* 60, Juventus 59, Lazio# 52, Roma 51, Atalanta* 51, Fiorentina* 47, Sassuolo# 43, Verona 42, Torino* 35, Bologna* 33, Empoli 33, Spezia# 32, Udinese** 30, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia 22, Genoa 22, Salernitana** 16.

*Una partita in meno

**Due partita in meno

#Una partita in più