“Mi vergognavo”: l’ammissione di Sarri dopo Lazio-Sassuolo

Maurizio Sarri ha parlato al termine di Lazio-Sassuolo, gara vinta dai biancocelesti e ha fatto un’ammissione: “Mi vergognavo”

Maurizio Sarri ha commentato il successo della Lazio contro il Sassuolo in uno degli anticipi del sabato di Serie A.

A ‘DAZN’ il tecnico biancoceleste ha affermato: “Quest’atteggiamento era una speranza, vittoria obbligatoria no. Abbiamo reagito bene, non era facile perché il derby ci ha lasciato scorie pesanti, per me pesantissime. Non era neanche detto che potessimo fare una partita di questo tipo: c’era il rischio di fare una partita triste ed invece abbiamo fatto una partita bella con una squadra forte”.

MILINKOVIC-SAVIC – “Può diventare un top, per quanto mi riguarda ha ancora margine, soprattutto a livello di continuità”.

DERBY – “Dal punto di vista morale. Non è che abbiamo perso una partita, non l’abbiamo giocata e la mia sensazione è che arrivavo a Formello e mi vergognavo. A me ha lasciato una sensazione pesante: non per la sconfitta, ma per come è maturata”.

DIFESA – “Il Sassuolo veniva da 8 gol in 2 partite, oggi non gli abbiamo concesso tanto. Questa partita poteva finire tranquillamente 4 o 5-1. Non si può recriminare sul rendimento difensivo in questa partita”.

IMMOBILE – “L’ho visto sbagliare 2-3 palloni che solitamente non sbaglia, ma quando è venuto incontro ha fatto meglio delle altre volte. Non ha fatto una brutta partita, ma da un attaccante come lui non ci si aspetta che sbagli certe occasioni. Non ho avuto l’impressione di un giocatore preoccupato ma di un calciatore sereno”.

Calciomercato Lazio, Sarri sul futuro: “Le voci non mi preoccupano”

FUTURO – “Stiamo costruendo. La squadra si esprime ad alti livelli. Bisogna lavorare sui black-out che non sono ancora scomparsi del tutto. Dobbiamo creare una mentalità un po’ diversa: è una squadra che quando va in entusiasmo, quando ha un periodo sì, diventa più superficiale va incontro a qualche blackout”.

VOCI MERCATO – “Non mi preoccupano… andremo più a fondo con il presidente e vedremo se ci sono richieste e se sono irrinunciabili o meno. Ora abbiamo queste sette partite, dobbiamo restare concentrati: avremo tempo e modo di pensare al futuro