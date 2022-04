Spalletti attinge dalla Primavera: convocato Ambrosino

Spalletti alle prese con diverse assenze in vista di Atalanta-Napoli, scelto il giovane talento della Primavera azzurra

Spalletti dovrà fare a meno di tre uomini per il reparto offensivo nella delicata gara tra Atalanta e Napoli. Mancano Osimhen squalificato, Petagna che rientrerà soltanto lunedì 18 aprile contro la Roma dall’infortunio muscolare rimediato a Verona e Ounas che sta ancora smaltendo i fastidi del problema che gli ha fatto saltare la partita contro l’Udinese. L’esterno offensivo algerino dovrebbe tornare la prossima settimana al ‘Maradona’ contro la Fiorentina.

Per dare ulteriore forza all’attacco, Spalletti attinge dalla Primavera. Sarà convocato infatti per la trasferta di Bergamo l’attaccante classe ‘2003 Giuseppe Ambrosino. Il bomber di Procida è reduce dall’avventura con la Nazionale Under 19 che ha guadagnato l’accesso alla fase èlite dell’Europeo di categoria. I suoi numeri nel campionato Primavera 1 sono importanti: è il capocannoniere con 14 gol, di cui uno solo su rigore. Non è l’unico giovane aggregato per la trasferta di Bergamo: c’è anche il portiere Idasiak visto che Meret non ha ancora recuperato dalla frattura lombare, costata anche il forfait in Nazionale. Ambrosino viene convocato per la prima volta in campionato, in precedenza era stato aggregato alla prima squadra in occasione di Spartak Mosca-Napoli a novembre in Europa League.