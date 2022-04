Oggi il sorteggio dei Mondiali 2022, il verdetto sull’Iran

Nella giornata di oggi avverrà il sorteggio dei gironi del prossimo Mondiale: ecco come funzionerà e quando si terrà

Oggi prenderà forma il Mondiale in Qatar, anche se l’Italia non sarà tra le squadre partecipanti: questa sarà l’ultima edizione a 32 squadre della Coppa Mondiale.

Alle ore 19 locali (le 18 italiane) presso il Doha Exhibition and Convention Center in Qatar si terrà il sorteggio dei gironi del prossimo Mondiale che si terrà dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Ecco come funzionerà: otto gironi e quattro squadre per girone. Questa sera, però, saranno 29 le squadre presenti perché le ultime 3 usciranno dagli spareggi che si giocheranno a giugno.

In prima fascia ci sarà anche il Qatar, in quanto paese ospitante, più le sette migliori selezioni secondo il ranking FIFA. In ogni girone potranno esserci al massimo due nazionali europee, con gli altri continenti che avranno solamente una squadra per girone. In quarta fascia ci saranno le squadre che si qualificheranno a seguito degli spareggi.

Mondiali in Qatar, oggi i sorteggi | Ecco le fasce

PRIMA FASCIA: Qatar, Brasile, Belgio, Francia, Argentina, Inghilterra, Spagna, Portogallo

SECONDA FASCIA: Olanda, Messico, Danimarca, Germania, Uruguay, Svizzera, Stati Uniti, Croazia

TERZA FASCIA: Giappone, Senegal, Iran, Marocco, Serba, Polonia, Corea del Sud, Tunisia

QUARTA FASCIA: Camerun, Canada, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, più le tre degli spareggi

Nessuna esclusione per l’Iran, come anticipato da Valentini sulla CMIT TV, e quindi si spengono le speranze di un ripescaggio dell’Italia. Il Mondiale in Qatar oggi prenderà forma e lo farà senza gli ‘Azzurri’.